फिर भड़की जंग! रूस पर यूक्रेन का सुपर अटैक, रातभर गिराएं 1000 से ज्यादा ड्रोन, क्रूज मिसाइलें भी दागीं, PHOTOS

BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन के हमले में दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र का एक ऑयल डिपो धमाके से तबाह हो गया. मॉस्को की कपोतन्या ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ है.

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अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग में फिलहाल के लिए फुल स्टॉप लगा ही था कि दूसरी ओर हमले शुरू हो गए हैं. यूक्रेन ने गुरुवार (18 जून 2026) को रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया. रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, रातभर में करीब 1,000 से ज्यादा ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया. इनमें करीब 200 ड्रोन राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे.

BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन के हमले में दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र का एक ऑयल डिपो धमाके से तबाह हो गया. मॉस्को की कपोतन्या ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ है. इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा, “हम यह युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन अगर यूक्रेन जलेगा तो मॉस्को भी जलेगा.”

Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडोमिर जेलेंस्की ने पोस्ट किया हमले का वीडियो

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडोमिर जेलेंस्की ने रूस की राजधानी मॉस्को पर हमले का एक वीडियो X हैंडल से पोस्ट किया है. जेलेंस्की ने लिखा, “पिछले हफ्ते कीव पर रूस की कार्रवाई का ये जवाब है. यूक्रेनी सेना ने उन ठिकानों को निशाना बनाया, जो रूस के युद्ध अभियान को सहारा दे रहे हैं.” जेलेंस्की ने कहा, “अब समय आ गया है कि रूस युद्ध खत्म करने के लिए कूटनीतिक रास्ता अपनाए. उन्होंने यूक्रेन की विभिन्न सैन्य और खुफिया एजेंसियों की कार्रवाई की तारीफ भी की.”

पुतिन ने यूक्रेन के हमलों पर क्या कहा?

BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले के समय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन कजान में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे.अभी तक पुतिन या रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने इन हमलों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है.