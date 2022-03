Russia Ukraine Crisis: रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहे यूक्रेन (Ukraine) ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) से अपील की है कि वह रूस से जंग रोकने के लिए कहे. यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबास (Dmytro Kulebas) ने एक टीवी संबोधन के जरिए कहा कि भारत के साथ विशेष संबंधों को साझा करने वाले सभी देश प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) से अपील कर सकते हैं कि वह राष्ट्रपति पुतिन (President Putin) से संपर्क करना जारी रखें और उनको समझाएं कि यह युद्ध किसी के हित में नहीं है. रूस के लोगों को भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है.Also Read - Pune Metro: पीएम मोदी आज करेंगे पुणे मेट्रो रेल का उद्धाटन, कई विकास कार्यों को करेंगे उद्घाटन-शिलान्‍यास

All countries who enjoy special relations with India can appeal to PM Modi that we call on him to continue reaching out to Pres Putin &explaining that this war is against the interest of all. People of Russia are not interested in it either: Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba pic.twitter.com/JBHwSNj2Fq

— ANI (@ANI) March 5, 2022