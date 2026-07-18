रूस में यूक्रेन के ड्रोन ने मचाई तबाही, तेल डिपो में लगी आग.. वेयरहाउस बना मौत का मैदान, 7 मरे

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच ड्रोन हमलों की रफ्तार तेज हो गई है. ताजा हमले में वेयरहाउस और तेल डिपो निशाने पर रहे, जिससे कई इलाकों में अफरा-तफरी मच गई.

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24 फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है

यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया.

मास्को के पास कोटोव्स्क के वेयरहाउस पर हमले में 7 कर्मचारियों की मौत और 24-25 लोग घायल हुए.

एक अन्य ड्रोन हमले के मलबे से तेल डिपो में आग लगी और दो लोग घायल हो गए.

रूस का दावा है कि उसकी एयर डिफेंस ने 28 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, जबकि राहत कार्य जारी है.

यूक्रेन ने शनिवार 18 जुलाई तड़के रूस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया. IANS की खबर के मुताबिक, मास्को के पास एक लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस पर हुए हमले में 7 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. रूसी अधिकारियों के अनुसार, मास्को से दक्षिण-पूर्व स्थित तांबोव क्षेत्र के कोटोव्स्क शहर में एक लॉजिस्टिक्स सेंटर पर हुए ड्रोन हमले में 7 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 24 से 25 लोग घायल हुए हैं. सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, तांबोव के गवर्नर येवगेनी पेर्विशोव ने बताया कि हमला रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्डबेरीज के स्वामित्व वाले वेयरहाउस पर हुआ. उनके मुताबिक, सभी मृतक नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे.

ड्रोन हमले से एक तेल डिपो में आग लग गई

गवर्नर ने दावा किया कि रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले 28 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए. उन्होंने कहा कि यदि सभी ड्रोन अपने निशाने तक पहुंच जाते, तो नागरिक हताहतों की संख्या कहीं अधिक हो सकती थी. वहीं समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार एक अलग घटना में ड्रोन हमले से एक तेल डिपो में आग लग गई. इसकी जानकारी मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रेई वोरोब्योव ने दी. उन्होंने बताया कि ड्रोन के मलबे के गिरने से नोगिंस्क शहर के एक तेल डिपो में आग लग गई.

उन्होंने बताया कि इस घटना में दो लोग घायल हुए हैं. एहतियात के तौर पर पास के एक मैटरनिटी हॉस्पिटल को खाली करा लिया गया. हालांकि, तेल डिपो को हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है. यह डिपो हल्के पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण और वितरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

जानकारी के मुताबिक, इस डिपो में पेट्रोल, डीजल और केरोसीन का भंडारण किया जाता है. यहां कुल 24 स्टोरेज टैंक हैं, जिनकी संयुक्त भंडारण क्षमता लगभग 11,500 घन मीटर (क्यूबिक मीटर) है.

वेयरहाउस में लगी आग पर काबू

रूसी अधिकारियों के अनुसार, कोटोव्स्क स्थित लॉजिस्टिक्स सेंटर के वेयरहाउस में लगी आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है. 24 फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है. हाल के महीनों में दोनों पक्षों के बीच ड्रोन हमलों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है.