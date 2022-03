Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, इस बीच यूक्रेनी राष्‍ट्रपति (Ukraine President) वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) ने अमेरिकी संसद (US Congress) को संबोधित किया है. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस को अपने संबोधन के दौरान स्टैंडिंग ओवेशन प्राप्त किया है. यूक्रेनी राष्‍ट्रपति जेलेंस्की ने रूस (Russia) के खिलाफ मदद के लिए अमेरिकी संसद से अपील करते हुए पर्ल हार्बर, 9/11 हमलों का जिक्र किया है. जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए कहा कि आय से ज्‍यादा शांति महत्वपूर्ण है.Also Read - भारत का रूस से रियायती दर पर तेल लेना अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं: व्हाइट हाउस

यूक्रेनी राष्‍ट्रपति ने कहा कि अमेरिका को रूसी सांसदों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और रूस से आयात रोक देना चाहिए. जेलेंस्की ने यूक्रेन में रूसी आक्रमण में मरने वाले लोगों की संख्या को दिखाने के लिए ग्राफिक वीडियो का उपयोग किया, उड़ान वर्जित क्षेत्र के लिए अपील की.

यूक्रेनी राष्‍ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस के साथ सभी व्यापार बंद होना चाहिए, ताकि वह हमारे बच्चों की हत्या को प्रायोजित न कर सके. दुनिया भर में यूक्रेनियन को राजनेताओं से संपर्क करें, पत्रकारों से बात करें और व्यापार पर रूसी बाजार छोड़ने का दबाव डालें, ताकि हमारे खून के लिए उनके डॉलर और यूरो का भुगतान न किया जाए.

