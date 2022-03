Ukraine Russia War: यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की (Ukraine President Zelensky) ने कहा है कि वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के साथ बातचीत के तैयार हैं. जेलेंस्की ने कहा कि मैं रूस से बातचीत के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बातचीत अगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंची. बातचीत फेल हुई तो इसका मतलब तीसरा विश्व युद्ध होगा. जेलेंस्की ने एकदम स्पष्ट कहा कि अगर बात सफल नहीं होती है तो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जायेगा. और स्थिति बेहद भयावह होगी.Also Read - नेशनल मेडिकल फोरम ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा- यूक्रेन से निकाले गए छात्रों को युद्ध पीड़ित माना जाए

बता दें कि रूस को यूक्रेन पर हमला किये हुए 24-25 दिन हो गए हैं. पहले ये लड़ाई बेहद आसान लग रही थी. रूस यूक्रेन को दो चार दिन में ही घुटनों पर लाना चाह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ये लड़ाई काफी लम्बी खिंच गई और यूक्रेन में रूस को काफी कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा. हालाँकि यूक्रेन के अधिकतर शहर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी रूस को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

#RussiaUkraineCrisis | Zelensky: ‘I’m ready for negotiations with Putin, but if they fail, it could mean World War III’: The Kyiv Independent

— ANI (@ANI) March 20, 2022