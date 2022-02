Ukraine Russia Crisis: रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से मुलाकात के लिए तैयार हो गए हैं लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि यह मुलाकात तभी संभव है जब रूस, यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा. व्हाइट हाउस (White House) द्वारा जारी प्रेस में कहा गया कि अमेरिका हमेशा से कूटनीतिक रास्तों पर चलने का हितैषी रहा है. वह लगातार यह दावा कर रहा है कि रूस की कथनी और करनी में अंतर है और वह यूक्रेन पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है. अमेरिका तो यहां तक दावा कर रहा है कि रूस अलग कुछ घंटों में यूक्रेन पर हमला करने वाला है.Also Read - Ukraine Russia Crisis: यूक्रेन में भारतीय दूतावास के अधिकारियों के परिवारों को भी स्वदेश लौटने को कहा गया : सूत्र

US President Joe Biden agrees to meet with Russian President Vladimir Putin ‘in principle’ if an invasion hasn’t happened: Jen Psaki, Press Secretary, The White House#Ukraine pic.twitter.com/4gD7W013D9

