Ukraine Russia Crisis Latest Update: यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव के बीच भारतीय छात्रों के लिए एक बार फिर एडवाइजरी जारी की गई है. कीव में स्थित दूतावास ने भारतीय छात्रों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी में कीव स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से यूक्रेन की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सभी भारतीय छात्रों और नागरिकों को संकटग्रस्त यूक्रेन को अस्थायी रूप से छोड़ने के लिए कहा गया. एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे चार्टर्ड फ्लाइट के अपने कॉन्ट्रैक्टर से लगातार संपर्क में रहें. साथ ही दूतावास के फेसबुक, वेबसाइट और ट्विटर पर दिये जा रहे अपडेट्स पर नजर रखें.Also Read - Russia-Ukraine Crisis: यूक्रेन में रूस का False Flag Operation शुरू? जो बाइडेन ने कही ये बात...

उधर, युद्ध की आशंका के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने भी अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है. जर्मन विमानन कंपनी लुफ्थांसा ने राजधानी, कीव और ओडेसा के लिए उड़ानें रद्द कर दीं. कीव में नाटो के संपर्क कार्यालय ने कहा कि यह कर्मचारियों को ब्रुसेल्स और पश्चिमी यूक्रेन शहर लविव में स्थानांतरित कर रहा है.

In view of continued tensions in Ukraine, all Indian nationals whose stay is not deemed essential and all Indian students are advised to leave Ukraine temporarily. Indian students are advised to also get in touch with respective student contractors for updates on charter flights pic.twitter.com/2rHZ5lX0QA

