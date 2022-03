Ukraine- Russia Talk, Russia Ukraine War: रूसी सेना (Russian Army) के लगातार आठवें दिन यूक्रेन ( Ukraine ) पर हमले जारी हैं. इस बीच जंग को रोकने के लिए आज गुरुवार को रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों के मध्‍य वार्ता का दूसरा दौर (Ukraine- Russia Talk) शुरू हो चुका है. इस बात की पुष्टि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के कार्यालय ने की है और कहा कि यूक्रेन में जंग को लेकर रूस के अधिकारियों के साथ वार्ता का दूसरा दौर शुरू हो चुका है. आठवें दिन जारी युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत पोलैंड-बेलारूस बॉर्डर पर शुरू हो गई है.Also Read - यूक्रेन में कर्नाटक के छात्र की मौत: BJP विधायक बोले- शव की बजाय और छात्रों को लाया जा सकता है

Direct talks between Russian and Ukrainian representatives are underway on Belarusian territory. We hope that they bring about an end to this situation, restore peace in Donbass and enable all people in Ukraine to return to peaceful life: Ministry of Foreign Affairs of Russia

