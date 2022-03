Russia Ukraine War LIVE Updates: रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है. आज भी रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहे हैं. इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है. वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने रूसी राष्ट्रपति से फोन पर बात की और कहा कि तुरंत सीजफायर की घोषणा करें. लोग मारे जा रहे हैं, इस तरह से युद्ध सही नहीं है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की और चेतावनी दी कि रूस की किसी भी तरह से मदद ना करें. रूस की मदद की तो इसका परिणाम बुरा होगा.Also Read - Russia Ukraine War: अमेरिका की भारत से अपील, यूकेन में रूसी आक्रमण के खिलाफ बोले नई दिल्ली

बता दें कि रूस और यूक्रेन दोनों में से कोई भी इस युद्ध में पीछे हटने को राजी नहीं है. दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन युद्ध रोकने पर किसी तरह की सहमति नहीं बनी है. यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट खारकीव में लगातार रूसी सेना की बमबारी जारी है. वहीं मारियुपोल औऱ सुमी शहर में भी हमले थम नहीं रहे हैं. अब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने हमले का समर्थन करने के लिए आर्मेनिया से सैनिकों को बुलाने करने की योजना बनाई है.

रूसी मिसाइलों ने पश्चिमी यूक्रेनी शहर ल्विव के हवाई अड्डे के पास एयर स्ट्राइक किया है.

यूक्रेन युद्ध के कारण बेल्जियम ने परमाणु ऊर्जा निकास में 10 साल की देरी की. बेल्जियम ने 2025 में परमाणु ऊर्जा को खत्म करने की योजना बनाई है, बेल्जियम रूसी आक्रमण के कारण ऊर्जा की कीमतों में भारी वृद्धि से घबरा गया है.

यूक्रेन के मारियुपोल में नागरिकों को शरण देने वाले एक थिएटर पर किए गए रूसी हमले में एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन किसी की मौत की खबर नहीं है.

चीन के राष्ट्रपति शी जिपिंग ने वीडियो कॉल के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा, रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा युद्ध ‘किसी के हित में नहीं है.

जो बाइडेन ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर चीन रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध में रूस का समर्थन करता है तो इसके परिणाम भुगतने होंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस के किसी भी समर्थन को लेकर “परिणाम” भुगतने की चेतावनी दी. बाइडेन ने कहा कि अबतक चीन ने इस युद्ध में रूस के खिलाफ किसी तरह की बात नहीं की है.

तीन रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी, क्योंकि यूक्रेन में मास्को के सैन्य हस्तक्षेप ने क्रेमलिन के संबंधों को सोवियत काल के बाद से अपने सबसे निचले बिंदु पर पश्चिम के साथ लाया है.

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद हजारों युवा रूसियों ने तुर्की के लिए अपना देश छोड़ दिया है, कई पश्चिमी प्रतिबंधों के कड़े होने के कारण अंतिम सुलभ गंतव्यों में से एक तक पहुंचने के लिए अत्यधिक हवाई किराए का भुगतान कर रहे हैं.

यूक्रेनियन राजधानी कीव में लोग जान बचाने के लिए मेट्रो रेल में आश्रय लिया है.

VIDEO: Ukrainians find shelter in subway rail cars in the capital Kyiv as Russian forces press on with their offensive in the country pic.twitter.com/rnVPc3HM4L

