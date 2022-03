Ukraine Russia War: यूक्रेन-रूस युद्ध (Ukraine Russia War) का आज बुधवार को आज 14 वें दिन युद्ध जारी है. वहीं, यूक्रेन के सबसे कम उम्र के सांसद (youngest Ukrainian MP) शिवतोस्लाव युराश (Sviatoslav Yurash) अपनी एक तस्वीर में वे युद्ध चौकी की रखवाली करते हुए और बंदूक (Gun) लिए हुए दिखाई दे रहे हैं. कीव में न्‍यूज एजेंसी एएनआई ने यूक्रेन के सबसे कम उम्र के सांसद सिवतोस्लाव युराश से ताजा स्थिति को लेकर भारत की भूमिका पर भी बातचीत की तो उन्‍होंने कहा, तथ्य यह है कि कीव की घेराबंदी और यूक्रेन को रूसी आक्रमण के खिलाफ लामबंद करने और बचाव करने की कोशिश करने के साथ हर कोई अब एक सैनिक है. हर किसी को अपनी जगह ढूंढनी होगी. यूक्रेन के एमपी सिवतोस्लाव युराश ने भारत और रूस भारत के संबंधों को लेकर भी बात की है.Also Read - RUSSIA-UKRAINE WAR: अमेरिका ने रूस से तेल- गैस के आयात पर लगाया प्रतिबंध

Fact of the matter is,with Kyiv besieged & Ukraine needing to mobilise & try to defend against Russian invasion, everybody is a soldier now. Everybody needs to find their place: Sviatoslav Yurash, youngest Ukrainian MP on his pic where he’s seen guarding the post & carrying a gun pic.twitter.com/Z4HCOkieFl

Also Read - RUSSIA-UKRAINE WAR: यूरोप में हो सकते हैं मंदी से भी बदतर हालात, रूस को पश्चिमी वित्तीय बाजारों से किया जा रहा है अलग

यूक्रेनी एमपी युराश ने कहा, भारत उन देशों में से एक है जो इस सदी के भाग्य का फैसला करेगा. जहां तक ​​रूसी संबंधों पर भारतीय रुख का सवाल है, हमारे राष्ट्रपति को पीएम मोदी द्वारा किए गए फोन के लिए आभारी हूं. भारत द्वारा किए जा रहे मानवीय कदमों के लिए हम आभारी हैं. Also Read - Russia-Ukraine War LIVE Update: कनाडा करेगा यूक्रेन की मदद, रूस ने कहा-हमारा मकसद यूक्रेन को हासिल करना नहीं

As far as India-Russia is concerned, you’ve a treaty on strategic friendship&partnership,I think that needs to be reconsidered in light of not just Ukraine but all misdeeds that Putin’s regime has been doing for last 20 yrs. Russia needs to be punished by India: Sviatoslav Yurash pic.twitter.com/arzvGt0PyI

— ANI (@ANI) March 9, 2022