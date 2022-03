Russia Ukrain Crisis: यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष अब और भी लंबा खिंचता नजर आ रहा है. यू्क्रेन के रक्षा मंत्री (Defence Minister) की मानें तो रूस के खिलाफ लड़ने के लिए 66 हजार से ज्यादा यूक्रेनी अपने देश लौट आए हैं. बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से संघर्ष जारी है. हालांकि, दिन प्रतिदिन रूस, यूक्रेन की सीमाओं में आगे बढ़ रहा है लेकिन यूक्रेनी भी संघर्ष का डटकर सामना करने में लगे हैं. यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेज्नीकोव (Oleksii Reznikov) ने कहा, ‘66,224 यूक्रेनी, रूस के खिलाफ लड़ाई में साथ देने के लिए अपने देश वापस लौट चुके हैं.’ वहीं, मामले का एक दूसरा पक्ष भी है. रूस से संघर्ष की शुरुआत के बाद लाखों यूक्रेनी बेघर हो गए हैं. इनमें से बहुत पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं. पिछले दिनों आए आंकड़ों के मुताबिक अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं. इनमें आम नागरिकों समेत बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं.Also Read - Russia Ukrain Crisis: यूक्रेन और रूस से संघर्षविराम की मांग, जानिए क्यों भारत ने की ये अपील

Ukrainian Defence Minister Oleksii Reznikov said that 66,224 Ukrainian men had returned from abroad to join the fight against Russia's invasion: Reuters

