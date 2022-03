Russia Ukrain Crisis: यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) ने साफ कर दिया कि यूक्रेन रूस के दबाव में आने वाला नहीं है और न ही पीछे हटने वाला है. जेलेंस्की ने कहा कि वे पीछे नहीं हटेंगे, चाहे रूस कितना भी कोशिश कर ले. राष्ट्रपति जेलेंस्की सोमवार को संसद को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने वर्चुअल तरीके से संसद को संबोधित किया और रूस के खिलाफ संघर्ष में अपनी मजबूती जाहिर की. जेलेंस्की ने ने कहा कि हम अपनी मातृभूमि और आजादी के लिए लड़ रहे हैं. बेशक हमारी सारे शहर ब्लॉक हैं लेकिन कोई भी हमें झुका नहीं पाएगा. हम एकजुट हैं, हम यूक्रेनियन हैं. उन्होंने आगे कहा, ”हमारे देश और हमारी आजादी में कोई दखल नहीं दे सकता. हम अपने सबसे मजबूत और अच्छे लोगों को खो रहे हैं लेकिन हम मजबूती से खड़े हैं क्योंकि हम यूक्रेनी (Ukrainians) हैं.” इस जोश के बाद सभी लोगों ने जेलेंस्की की हौसला अफजाई की.Also Read - Russia-Ukraine Conflict: 'खाना लाने' के लिए निकला था यूक्रेन में जान गंवाने वाला भारतीय छात्र

#WATCH | Ukraine President Volodymyr Zelenskyy received thunderous applause after concluding his remarks at EU meeting, said, "We are also fighting to be equal members of Europe. Without EU Ukraine is going to be lonesome. Do prove that you are with us & will not let us go." pic.twitter.com/49WtnQT6MP

