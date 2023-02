यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्रिटेन में सांसदों को किया संबोधित, समर्थन के लिए जताया आभार

लंदन: यूक्रेन के राष्ट्रपति (Ukraine’s President ) वोलोदिमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) ने ब्रिटेन के सांसदों (UK MPs) को संबोधित करते हुए रूस के आक्रमण के पहले दिन से ही समर्थन देने के लिए ब्रिटिश लोगों का बुधवार को आभार व्यक्त किया. वह और अधिक समर्थन मांगने के लिए अपने देश के बाहर यात्रा पर हैं. जेलेंस्की ने ब्रिटेन की सेना का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं बहादुर सैनिकों की ओर से यहां आया हूं और आपके सामने खड़ा हूं. मैं आपकी बहादुरी के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं…लंदन पहले दिन से ही कीव के साथ है.

हाउस ऑफ कॉमंस की अध्यक्ष लिंडसे होयले ने कहा कि सांसद इस बात से अभिभूत थे कि जेलेंस्की ने खुद को जोखिम में डालकर संबोधन दिया. अधिक आधुनिक हथियार मांगने की कवायद के तौर पर जेलेंस्की की ब्रिटेन की यात्रा ऐसे वक्त में हुई है, जब कीव रूस के आक्रमण के लिए तैयार है. जेलेंस्की के भाषण को सुनने के लिए 900 साल पुराना वेस्टमिंस्टर हॉल सैकड़ों सांसदों और संसदीय कर्मियों से खचाखच भरा रहा.