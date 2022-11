यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस से मुक्त कराए गए खेरसॉन पहुंचे, बोले- ये युद्ध के अंत की शुरुआत

युझने: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हाल में रूस से मुक्त कराए गए शहर खेरसॉन का दौरा किया है. स्थानीय मीडिया में आई खबरों में यह जानकारी दी गई है. जेलेंस्की ने सैनिकों से मुलाकात के दौरान दक्षिणी शहर खेरसॉन से रूसी वापसी को “युद्ध के अंत की शुरुआत” कहा है. उन्होंने सैनिकों के साथ तस्वीर भी खिंचवाई है.

लगभग नौ महीने के आक्रमण में और क्रेमलिन के लिए एक चुभने वाली यूक्रेन की यह अब तक की सबसे बड़ी सफलता है, जिसमें रूस के कठोर हमले के बावजूद उनकी सेना ने खेरसॉन शहर को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया.

जेलेंस्की ने कहा कि देश की “मजबूत सेना” रूस द्वारा अपने आक्रमण के बाद से अपने कब्जे वाले क्षेत्रों को लगातार पुनः हासिल कर रही थी, जबकि कठिनाइयों और भारी मानव क्षति को भी स्वीकार कर रही थी.