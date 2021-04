UK’s Prince Philip, husband of Queen Elizabeth II, died: इंग्लैंड के राजकुमार और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का निधन हो गया है. वह 99 साल के थे. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि The Duke of Edinburgh फिलिप का आज सुबह विंडसर कैस्टल में निधन हो गया. Also Read - ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने मनाया 92वां बर्थडे, 41 तोपों से दी गई सलामी

इंग्लैंड के राज परिवार की वेबसाइट पर पोस्ट बयान में कहा गया है कि महारानी एलिजाबेथ ने अपने प्यारे पति के निधन की घोषणा की.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. Also Read - 4-year-old Indian-origin kid invites Queen Elizabeth II to his birthday And she responded | 4 साल के भारतीय बच्चे ने लिखा महारानी एलिज़ाबेथ को पत्र, ऐसा आया जवाब

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021