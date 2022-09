Queen Elizabeth Dies: ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को स्कॉटलैंड के बाल्मोरल कैसल में निधन हो गया. वह 96 वर्ष की थीं. महारानी ने 70 साल तक शासन किया. महारानी एलिजाबेथ (Queen Elizabeth Death News) के निधन के बाद उनके बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन (Britain New King) के नए राजा होंगे. महारानी एलिजाबेथ के निधन पर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस (Liz Truss) ने कहा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन से ब्रिटेन ‘टूट गया’ है और दिवंगत सम्राज्ञी ‘वह चट्टान थीं, जिस पर आधुनिक ब्रिटेन का निर्माण हुआ था.’Also Read - Queen Elizabeth Death: ब्रिटेन के नए किंग चार्ल्स ने मां के निधन को बताया 'सबसे बड़ा दुख'

We’re all devastated by the news that we’ve just heard from Balmoral castle. The death of the Queen is a huge shock to the nation and the world. Queen Elizabeth II was a rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign: UK PM Liz Truss pic.twitter.com/9zyzk62u6F

— ANI (@ANI) September 8, 2022