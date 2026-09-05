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UN ने 164 देशों के समर्थन से बदला दुनिया का नक्शा, क्यों कहा जा रहा 'इक्वल अर्थ'?

World Map: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शुक्रवार को एक नए विश्व मानचित्र को अपनाने के लिए मतदान किया और यह प्रस्ताव भारी बहुमत के साथ पास हो गया है. सिर्फ अमेरिका ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: September 5, 2026, 8:58 AM IST
UN ने 164 देशों के समर्थन से बदला दुनिया का नक्शा, क्यों कहा जा रहा 'इक्वल अर्थ'?
फ्रांस ने घोषणा की कि वह मर्केटर प्रोजेक्शन का इस्तेमाल बंद कर देगा. (photo credit, AI)
  • अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण एशिया और ओशिनिया पहले के मुकाबले बड़े दिखाई देते हैं
  • नए नक्शे में यूरोप और उत्तरी अमेरिका का आकार छोटा नजर आता है
  • मर्केटर प्रोजेक्शन को मानचित्रकार गेरार्डस मर्केटर ने समुद्री नेविगेशन के लिए डिज़ाइन किया था

World Map: संयुक्त राष्ट्र में शुक्रवार को दुनिया के नए नक्शे को लेकर मतदान हुआ, जिसमें यह प्रस्ताव पास हो गया है. इस प्रस्ताव का 164 देशों ने समर्थन किया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसके खिलाफ मतदान किया और छह अन्य देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया.

दुनिया के नए नक्शे में क्या अलग?

नए नक्शे में अफ़्रीकी महाद्वीप को बड़ा और उत्तरी अमेरिका और यूरोप को छोटा दिखाया गया है. इस कदम से अमेरिका नाराज़ हो गया है.

और पढ़ें: छोटा है ग्रीनलैंड, वर्ल्ड मैप पर इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है, कारण जानेंगे तो चकरा जाएंगे

क्यों नाम रखा इक्वल अर्थ

नए नक्शे को दुनिया के महाद्वीपों को उनके वास्तविक क्षेत्रफल के ज्यादा करीब दिखाने की कोशिश की गई है. प्रस्ताव में कहा गया है कि नया मानचित्र – जिसे ‘इक्वल अर्थ कार्टोग्राफिक प्रोजेक्शन’ के नाम से जाना जाता है – “दुनिया के मानचित्रण की सटीकता” को बेहतर बनाता है. ‘इक्वल अर्थ’ प्रोजेक्शन को 2018 में कुछ कार्टोग्राफरों ने तैयार किया था.

पुराना नक्शा और कमियां

करीब 450 साल पहले 1569 में गेरार्डस मर्केटर ने दुनिया का नक्शा तैयार किया था. उस दौर में लोग समंदर में समुद्री जहाजों से महीनों सफर करते थे और सटीक दिशा के लिए मर्केटर ने नारंगी के आकार वाली धरती को जब कागज पर एक गलती हो गई. नक्शे के ऊपर की ओर मौजूद इलाके वास्तविक आकार से बड़े दिखने लगे. जबकि भूमध्य रेखा के पास मौजूद इलाके छोटे रह गए. नक्शे में गड़बड़ी का सबसे बड़ा उदाहरण, ग्रीनलैंड है. जो नक्शे में अफ्रीका के बराबर दिखाई देता है, जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है.

मर्केटर नक्शा समंदर में जहाजों को सही रास्ता दिखाने के लिए तो ठीक था, लेकिन उसने देशों का असली आकार बिगाड़ दिया. इसलिए नया नक्शा  ‘मर्केटर प्रोजेक्शन’ के बजाय नए मानचित्र का उपयोग करने का आग्रह करता है.

प्रस्ताव लाने वाले देश टोगो के विदेश मंत्री रॉबर्ट डुसी ने कहा कि नक्शे “शिक्षा को दिशा देते हैं, कल्पना को बढ़ावा देते हैं और सामूहिक सोच पर असर डालते हैं. जब वे हमारे ग्रह की गलत तस्वीर पेश करते हैं, तो गलत जानकारी को आगे बढ़ाने का खतरा होता है जो पीढ़ियों तक चलती रहती है.

हालांकि, अमेरिका ने इस प्रस्ताव की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे कदमों की वजह से ही “यह संस्था अपनी विश्वसनीयता खो रही है. वोटिंग से पहले अमेरिकी प्रतिनिधि यारयना फेरेंसेविच ने कहा, असली समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय… यह संस्था 16वीं सदी के नक्शों के प्रोजेक्ट और मुआवज़े व कॉग्निटिव जस्टिस को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका पर बहस कर रही है.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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