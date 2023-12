UN Climate Conference: भारत ने 2028 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की मेजबानी का प्रस्ताव रखा; PM Modi बोले- क्लाइमेट चेंज के खिलाफ बड़ी लड़ाई की ज़रूरत

UN Climate Conference: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने 2028 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन या सीओपी33 की मेजबानी भारत में करने का प्रस्ताव रखा और लोगों की भागीदारी के माध्यम से ‘कार्बन सिंक’ बनाने पर केंद्रित ‘ग्रीन क्रेडिट’ पहल की शुरुआत की. दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर दुनिया के सामने बेहतरीन उदाहरण पेश किया है.

भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है, जो तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपने निर्धारित योगदान या राष्ट्रीय योजनाओं को हासिल करने की राह पर है. सीओपी28 के अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के अध्यक्ष साइमन स्टिल के साथ आरंभिक पूर्ण सत्र में शामिल होने वाले मोदी एकमात्र नेता थे.

#WATCH | Dubai, UAE | At the Opening of the COP28 high-level segment for HoS/HoG, PM Narendra Modi says, “…First of all, I would like to express gratitude for your continuous support to issues like Climate Justice, Climate Finance and Green Credit raised by me…” pic.twitter.com/UXC2y8YPZ3

— ANI (@ANI) December 1, 2023