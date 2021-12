संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद (Abdulla Shahid) कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित हो गए हैं. उन्होंने कहा कि संक्रमण के लक्षण हल्के हैं और वह घर में क्वारंटीन हैं. मालदीव के विदेश मंत्री शाहिद (59) कोविड रोधी टीके की दोनों खुराक के साथ बूस्टर डोज भी ले चुके हैं.Also Read - Omicron Scare: दिल्ली में क्रिसमस और नए साल पर क्या बंद रहेंगे दुकानें और धार्मिक स्थल? DDMA ने जारी की संशोधित गाइडलाइंस

UNGA के 76वें सत्र के अध्यक्ष शाहिद ने ट्विटर पर कहा, 'मुझे आज कोविड-19 होने का पता चला है. मैं घर में पृथक-वास में हूं और (संक्रमण के) लक्षण हल्के हैं. मैंने टीके की दोनों खुराक के साथ बूस्टर खुराक भी लगवा ली है. कोविड से जूझ रहे लाखों और टीका नहीं लगवा सके अरबों लोगों के साथ मेरी दुआएं हैं.'

I have tested positive for COVID19 today. I am isolating at home with mild symptoms.

I was privileged to have been fully vaccinated including a booster. My prayers are with the millions suffering from Covid and the billions without access to vaccine! I Stand for #VaccineEquity

— Abdulla Shahid (@abdulla_shahid) December 22, 2021