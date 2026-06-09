क्या है पाकिस्तान का 'फितना अल हिंदुस्तान' नैरेटिव? जिसे भारत ने UN में किया नाकाम, जवाब सुनकर सहमा आतंकवाद का पैरोकार

Pakistan Fitna al Hindustan propaganda: संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान के फितना अल हिंदुस्तान नैरेटिव को बेनकाब करते हुए उसे नफरत की फैक्ट्री करार दिया है. आइये जानते हैं कि आतंकवाद और सीमा पार हवाई हमलों के मुद्दे पर भारत ने कैसे आतंकवाद के इस पैरोकार देश की धज्जियां उड़ा दी..

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UN में भारत का संबोधन (इमेज AI से है)

Indian fumes Pakistan Fitna al Narrative: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का मंच एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच तीखी कूटनीतिक बहस का गवाह बना, जहां भारत ने सच का आईना दिखाकर आतंकवाद के पैरोकार देश को घुटनों पर ला दिया. इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान के गढ़े गए मनगढ़ंत नैरेटिव फितना अल हिंदुस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए भारत ने इसे उसकी घरेलू नाकामियों से ध्यान भटकाने वाला झूठ करार दिया. भारतीय राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने बेहद आक्रामक और बेबाक अंदाज में इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कहा कि आतंकवाद को पालने वाले अब खुद अपने ही बुने जाल में फंस चुके हैं. भारत का ये संबोधन सिर्फ एक कूटनीतिक जवाब नहीं था, बल्कि आतंकवाद के पैरोकार को दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पूरी तरह बेनकाब करने वाली दहाड़ थी.

क्या है पाकिस्तान का ‘फितना अल हिंदुस्तान’?

पाकिस्तान का फितना अल हिंदुस्तान, पड़ोसी मुल्क की एक सोची-समझी कूटनीतिक साजिश और झूठी कहानी है, जिसके तहत उसने अपनी सीमाओं के भीतर हो खूंखार आतंकी संगठनों को ‘फितना अल हिंदुस्तान’ का नाम दिया है. पाकिस्तान का आरोप है कि ये आतंकी गुट भारत के इशारे पर उसके यहां अस्थिरता फैला रहे हैं, लेकिन जब सबूत दिखाने की बारी आती है तो इस्लामाबाद के पास बगलें झांकने के अलावा कोई जवाब नहीं होता. भारत ने यूएन में इसे धार्मिक शब्दावली की आड़ में फैलाया जाने वाला एक आधिकारिक प्रोपेगैंडा और इंटरनेशनल कम्युनिटी को गुमराह करने वाला घटिया हथकंडा बताया है.

STORY | India at UNSC: Pak’s ‘Fitna al Hindustan’ narrative ‘officially sponsored misinformation’ India on Monday hit out at Pakistan at the UN, slamming Islamabad’s decision to refer to groups inside its own borders as ‘Fitna al-Hindustan’ as nothing but “officially sponsored… pic.twitter.com/EbJmxRMwPi — Press Trust of India (@PTI_News) June 8, 2026

नफरत की फैक्ट्री और घरेलू स्तर पर नाकाम

UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान को सीधे आड़े हाथों लेते हुए इसे ‘नफरत की एक संगठित फैक्ट्री’ करार दिया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अस्थिरता और अंदरूनी मोर्चों पर मिल रही लगातार असफलताओं को छिपाने के लिए हमेशा भारत विरोधी राग अलापता रहता है. पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए बाहरी खतरों का हौआ खड़ा करते हैं, ताकि उनकी खुद की नाकामयाबी पर परदा पड़ा रहे.

सहमा आतंकवाद का असली पैरोकार

भारत के इस आक्रामक तेवर से पाकिस्तान की खुद की चालें वैश्विक मंच पर उल्टी पड़ने लगी हैं. पाकिस्तान लगातार खुद को आतंकवाद पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा है. पाकिस्तान के इस रवैये को भांपते हुए भारत ने इसे उजागर करते हुए कहा कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले आज खुद अपनी ही सरजमीं पर पनप रहे विषैले सांपों से डरे हुए हैं. वित्तीय संकट और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच चौतरफा घिरे पाकिस्तान के पास अब भारत के ठोस और कड़े कूटनीतिक हमलों का मुकाबला करने का कोई मजबूत तर्क नहीं बचा है.

VIDEO | New York: India condemns Pakistani airstrikes on Afghan territory, calls them violation of sovereignty. India’s Permanent Representative to the UN Ambassador, Harish Parvathaneni (@AmbHarishP), said, “India would like to emphasize the importance of UNAMA and its mandate… pic.twitter.com/vZ2sPmycbT — Press Trust of India (@PTI_News) June 9, 2026

इस्लामी देशों का हिमायती कैसे ‘पाकिस्तान’?

भारत ने केवल कश्मीर या सीमा पार आतंकवाद ही नहीं, बल्कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमलों और बेगुनाह नागरिकों की मौतों पर भी बेहद सख्त रुख अपनाया. राजदूत पर्वतनेनी ने पाकिस्तान के दोहरे चरित्र पर तंज कसते हुए कहा कि रमजान के पाक महीने में हवाई हमले करके मासूमों को मारना और फिर इंटरनेशनल मंचों पर इस्लामी एकजुटता की दुहाई देना सरासर पाखंड की पराकाष्ठा है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि किसी नरसंहार या हिंसक हमले को आतंकवाद विरोधी सैन्य अभियान का नाम देकर कोई भी देश अपने गुनाहों से बरी नहीं हो सकता.