काबुल: पश्चिमी अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र (United Nations) का एक कार्यालय (UN Office hit by Taliban firing ) शुक्रवार को गोलीबारी की चपेट में आ गया और उसके एक गार्ड की मौत हो गई. क्षेत्र में तालिबान (Taliban firing) और अफगान बलों के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है. यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र ने दी. वहीं, संयुक्‍त राष्‍ट्र संघ के महासचिव ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए एक बयान जारी किया है. इस वाकये को लेकर अमेरिका ने कड़ी

ये झड़पें हेरात प्रांत की राजधानी से लगभग 10 किलोमीटर दूर गुजरा जिले में हो रही थीं. यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका कि संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जिस गोलीबारी की चपेट में आया उसके लिए कौन सा पक्ष जिम्मेदार है?

यूएन के महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा, " महासचिव अफगानिस्तान के हेरात में एक संयुक्त राष्ट्र परिसर के खिलाफ आज के हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक अफगान सुरक्षा बल के गार्ड की मौत हो गई और अन्य अधिकारी घायल हो गए. वह शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं.

‘Anti-Government Elements’ attacked United Nations’ main compound in Herat, Afghanistan that resulted in the loss of life of an Afghan police guard and injuries to other officers yesterday. No UN personnel was hurt in the incident: UN Assistance Mission in Afghanistan pic.twitter.com/UR8jazFYl5

— ANI (@ANI) July 30, 2021