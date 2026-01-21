By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
क्या खत्म हो रहा है धरती का पानी? UN रिपोर्ट में चेतावनी 'वॉटर बैंकरप्सी' की ओर बढ़ी दुनिया
Water Bankruptcy: पृथ्वी पर जितना पानी बारिश और बर्फ के रूप में जमा हो रहा है, उससे ज्यादा खर्च हो रहा है.
Water Bankruptcy: दुनिया ‘ग्लोबल वॉटर बैंकरप्सी’ के दौर में दाखिल हो गई है. संयुक्त राष्ट्र के शोधकर्ताओं की ओर से मंगलवार को जारी एक नई प्रमुख रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है. आइये जानते हैं कि क्या है दुनिया के लिए इसके मायने.
जल संकट से बड़ा खतरा
दशकों से, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और मीडिया ने “वैश्विक जल संकट” की चेतावनी दी थी, जिसका मतलब था अस्थायी झटका – जिसके बाद रिकवरी होगी. पर अब कई क्षेत्रों में एक लगातार कमी है, जिससे जल प्रणालियां अब वास्तविक रूप से अपने ऐतिहासिक आधार पर वापस नहीं लौट सकतीं.
क्या है वॉटर बैंकरप्सी
वॉटर बैंकरप्सी का अर्थ है कि पृथ्वी पानी के प्रति दिवालिया हो रही है. यानी अगर पानी को एक खाते की तरह मानें तो पृथ्वी पर जितना पानी बारिश या बर्फ के रूप में आ रहा है, उससे ज्यादा पानी भूगर्भ, नदी, तालाब से लिया जा रहा है.
झील से ग्लेशियर तक कितना कम हो रहा पानी और बर्फ
सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक 1990 के बाद से दुनिया की 50% से ज्यादा बड़ी झीलों में पानी कम हो गया है. वहीं भूजल के 70 फीसदी स्रोत कम हो गए हैं. वेटलैंड्स (Wetlands) की बात करें तो पिछले 50 वर्षों में यूरोपीय संघ के आकार के बराबर दलदली जमीन और जल क्षेत्र सूख चुके हैं. वहीं 1970 के बाद से ग्लेशियर 30% तक सिकुड़ गए हैं.
क्या बोले विशेषज्ञ
संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक कावेह मदानी ने कहा, दुनिया के अधिकांश हिस्सों के लिए, ‘सामान्य’ खत्म हो गया है. उन्होंने यह भी कहा कि जल दिवालियापन का यह बोझ छोटे किसानों, स्वदेशी लोगों, कम आय वाले शहरी निवासियों और महिलाओं और युवाओं पर असमान रूप से पड़ता है, जबकि अत्यधिक उपयोग का लाभ अक्सर अधिक शक्तिशाली लोगों को मिलता है.
एक तिहाई आबादी पर संकट
रिपोर्ट के मुताबिक जल संकट के मानवीय नुकसान पहले ही काफी ज़्यादा है. दुनिया की लगभग तीन-चौथाई आबादी ऐसे देशों में रहती है जिन्हें पानी की कमी या गंभीर पानी की कमी वाले देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है. लगभग चार अरब लोग हर साल कम से कम एक महीने तक पानी की गंभीर कमी का सामना करते हैं, जबकि सूखे के असर से सालाना अनुमानित $307 बिलियन का नुकसान होता है.
