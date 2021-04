संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र (UN) महासचिव ( UN Secretary General) एंतोनियो गुतारेस (Antonio Guterres) ने कहा कि विश्व संगठन (WHO) भारत (India) में कोविड-19 की भयानक लहर से लड़ने के वास्ते उसका सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है. भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 1.8 करोड़ से अधिक मामले आ चुके हैं और 200,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. Also Read - UP CM योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बताया-''अब मैं कोरोना निगेटिव हो गया हूं''

संयुक्त राष्ट्र (UN) महासचिव गुतारेस ने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया, "पूरे संयुक्त राष्ट्र परिवार के साथ मैं भारत के लोगों के साथ खड़ा हूं क्योंकि वे कोविड-19 की भयानक लहर का सामना कर रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र अपना सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है."

With the entire @UN family, I stand in solidarity with the people of India as they face a horrific #COVID19 outbreak.

The UN stands ready to step up our support.

— António Guterres (@antonioguterres) April 29, 2021