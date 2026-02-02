Hindi World Hindi

Unique Revenge For Valentine Day Zoo Will Feed Hungry Animals Cockroaches Named After Their Exes

वैलेंटाइन पर अनोखा बदला! भूखे जानवरों को खिलाएंगे Ex के नाम के कॉकरोच, चिड़ियाघर ने दिया गजब का ऑफर

वैलेंटाइन डे को खास और मजेदार बनाने के लिए पोलैंड के एक चिड़ियाघर ने लोगों को अपने एक्स के नाम पर कॉकरोच रखने और उसे मीयरकैट को खिलाने का मौका दिया है.

Valentine Day: वैलेंटाइन डे आमतौर पर प्यार, गुलाब और चॉकलेट से जुड़ा होता है, लेकिन पोलैंड के एक चिड़ियाघर ने इस दिन को बिल्कुल अलग अंदाज में मनाने का मौका दिया है. यहां लोग अपने पुराने रिश्तों की कड़वी यादों को मजाकिया तरीके से अलविदा कह सकते हैं. वह भी एक कॉकरोच के जरिए.

पोलैंड के ओरिएंटेरियम ज़ू ने एक बार फिर अपनी अनोखी पहल ‘नेम ए कॉकरोच आफ्टर योर एक्स’ को 2026 के लिए वापस ला दिया है. इस स्कीम के तहत लोग अपने एक्स-पार्टनर के नाम पर मेडागास्कर हिसिंग कॉकरोच को गोद ले सकते हैं, जिसे बाद में मीयरकैट को खिला दिया जाता है.

ये पहली बार साल 2023 में शुरू किया गया था. तब इसे सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी. ज़ू प्रबंधन का कहना है कि इसका मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि संकटग्रस्त जानवरों के संरक्षण के लिए फंड जुटाना भी है. इस योजना में हिस्सा लेने के लिए अलग-अलग पैकेज रखे गए हैं.

करीब 50 ज्लॉटी (लगभग 12 यूरो) में लोग कॉकरोच को गोद लेकर अपने एक्स के नाम पर रजिस्टर कर सकते हैं और बदले में उन्हें एक डिजिटल एडॉप्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है. जिन लोगों को मीयरकैट को अपने एक्स के नाम का कॉकरोच खाते हुए देखना है उन्हें इसके लिए 150 ज़्लॉटी देना होगा.

VIP पैकेज

सबसे खास है VIP पैकेज, जिसकी कीमत 300 ज़्लॉटी रखी गई है. इसमें प्रतिभागी खुद चिड़ियाघर में मौजूद रहकर, कर्मचारियों की निगरानी में, अपने एक्स-नाम वाले कॉकरोच को मीयरकैट को खिला सकते हैं. चिड़ियाघर ने अपने फेसबुक पेज पर इस अभियान को प्रमोट करते हुए लिखा कि ये लोगों के लिए पुराने रिश्तों का प्रतीकात्मक अंत करने का एक मजेदार तरीका है. साथ ही, इससे जानवरों की देखभाल में भी मदद मिलती है.

इस अभियान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसमें लोग मजाकिया और कभी-कभी तीखे कमेंट्स करते नजर आए. किसी ने लिखा कि मीयरकैट उनके एक्स से भी डर जाएगा, तो किसी ने इस योजना को ‘सच्चा वैलेंटाइन थैरेपी’ बताया. ये ऑफर 28 फरवरी 2026 तक मान्य है. दिलचस्प बात ये है कि इससे पहले अमेरिका के सैन एंटोनियो ज़ू भी इसी तरह का ‘क्राई मी ए कॉकरोच’ नाम का अभियान चला चुका है.

