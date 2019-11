लंदन: ब्रिटेन के मशहूर लंदन ब्रिज के निकट शुक्रवार को चाकूबाजी की घटना में कई लोग घायल हो गए. पुलिस ने ब्रिज की घेराबंदी कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा, ‘‘हमने लंदन ब्रिज पर हुई घटना की जांच अभी शुरू की है. उसने बताया कि एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और इसमें कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है.’’

स्कॉटलैंड यार्ड ने एक बयान में कहा, “अगर आप घटनास्थल के आस-पास हैं तो वहां मौजूद अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें.” लंदन ब्रिज उन इलाकों में से एक है जहां जून 2017 में आईएसआईएस के आतंकी हमले में 11 लोगों की मौत हो गई थी.

लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है कि अभी घटना के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है. हालांकि, एहतियात के तौर पर, पुलिस वर्तमान में इस घटना से ऐसे निपट रही है जैसे की यह आतंक से संबंधित हो. एक व्यक्ति को पुलिस ने गोली मारी है.

#UPDATE London Metropolitan Police: At this stage, the circumstances relating to the incident at #LondonBridge remain unclear. However, as a precaution, we are currently responding to this incident as though it is terror-related. One man has been shot by police. https://t.co/t9NBodkOC3

