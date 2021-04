United Kingdom sending more than 600 medical devices to India: कोरोना से जंग में भारत की मदद के लिए ब्रिटेन आगे आया है. रविवार को ब्रिटेन ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित 600 से ज्यादा चिकित्सा उपकरण भारत के लिए भेजे हैं. यूनाइटेड किंगडम ने कहा कि वह भारत में COVID19 मामलों में हो रही वृद्धि के बाद मदद के वास्ते ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर सहित 600 से अधिक चिकित्सा उपकरण भेज रहा है. ब्रिटेन ने कहा है कि इन उपकरणों की पहली खेप मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचने वाली है. Also Read - भारत को सहायता मुहैया कराने पर विचार कर रहा है जर्मनी और यूरोपीय संघ, बोले- ‘पूरी एकजुटता’ के साथ खड़े हैं

इस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, हम COVID19 के खिलाफ लड़ाई में एक मित्र और भागीदार के रूप में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. हम इस कठिन समय के दौरान भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे.” Also Read - दिल्ली में सोमवार रात तक पहुंचेगी 70 टन ऑक्सीजन, रेलवे ने कहा- रोड टैंकर तैयार रखे सरकार

The UK is sending urgent surplus medical equipment to India to help tackle Covid-19. Also Read - भारत से अमेरिका जाने वाली उड़ानों के किराए में भारी वृद्धि, US सरकार के इस कदम से मचा हाहाकार

