United States Inauguration Day Updates: जो बाइडन (Joe Biden) अब से कुछ देर बाद अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति, जबकि कमला हैरिस (Kamala Harris) उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी. शपथ समारोह से पहले जो बाइडन (Joe Biden) ने ट्वीट कर कहा है कि यह ‘अमेरिका के लिए नया दिन है.’ Also Read - VIDEO: Donald Trump ने छोड़ा व्हाइट हाउस, कहा- बेहतरीन रहे 4 साल; बहुत कुछ किया हासिल'

शपथ ग्रहण के लिए सभी तैयारियां हो चुकी हैं. मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स 12 बजते ही (स्थानीय समयानुसार) कैपिटल के वेस्ट फ्रंट में बाइडन को पद की शपथ दिलाएंगे. शपथ ग्रहण का यह पारंपरिक स्थान है, जहां नेशनल गार्ड्स के 25 हजार से अधिक जवान सुरक्षा में तैनात हैं. निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों के हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए इस स्थान को किले में तब्दील कर दिया गया है.

I love you, Jilly, and I couldn’t be more grateful to have you with me on the journey ahead. pic.twitter.com/V4GUXAKSKg

— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021