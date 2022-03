US Ban Imports of Russian Gas, Oil and Energy: अमेरिका (United States) ने आज रूस (Russia) से तेल और गैस पदार्थों के आयात पर पर प्रतिबंधों (Ban on Oil and Gas Import) का ऐलान कर दिया है. राष्ट्रपति बाइडन (President Joe Biden) ने आज कहा कि रूस से सभी प्रकार के तेल, गैस और पेट्रोल के आयात पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि, उन्होंने माना कि इससे अमेरिका में तेल की कीमतों में उछाल (Price Hike) आएगा. राष्ट्रपति ने कहा कि वे दुनिया के इतिहास में सबसे कड़े ‘आर्थिक प्रतिबंध’ (Economic Sanctions) लगा रहे हैं. इससे रूस की अर्थव्यवस्था (Russian Economy) को भारी नुकसान (Significant Damage) पहुंचेगा.Also Read - मुसीबतों का पहाड़ टूटना क्या होता है, इन लोगों के बारे में जानकर आप अच्छे से समझ जाएंगे

गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े संघर्ष (Russia Ukrain Crisis) को आज 13 दिन हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिकियों को बढ़ती कीमतों का सामना करना होगा. राष्ट्रपति बाइडन ने कहा, 'मैंने कहा था कि आजादी की रक्षा करना महंगा पड़ेगा, और हम अमेरिकियों को भी इसकी कीमत चुकानी होगी' (Defending Freedom is gonna cost, it's gonna cost us as well).

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूक्रेन पर रूस के हमले के जवाब में उसकी अर्थव्यवस्था को और कमजोर करने के इरादे से मंगलवार को इन प्रतिबंधों की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि अमेरिका, रूस से सभी तेल आयात पर प्रतिबंध लगाएगा. हालांकि, राष्ट्रपति बाइडन ने ये भी स्वीकार किया कि इससे अमेरिकियों, विशेष रूप से गैस पंप पर लागत बढ़ जाएगी.

जेलेंस्की की अपील पर प्रतिबंध!

गौरतलब है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) ने अमेरिका और पश्चिमी देशों (Europeon Countries) से रूस से आयात में कटौती (Cut in Russians Imports) करने की अपील की थी. जिसके बाद आज अमेरिका ने प्रतिबंधों की घोषणा की. हालांकि, इससे पहले रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया गया था लेकिन वित्तीय क्षेत्र पर गंभीर प्रतिबंधों के बावजूद तेल निर्यात ने रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचने दिया है. जिस पर बाइडन ने कहा, ‘हम पुतिन के युद्ध को ‘सब्सिडी’ देने का हिस्सा नहीं होंगे.’ उन्होंने नई कार्रवाई को इस जारी युद्ध के लिए रूस को धन जुटाने के खिलाफ एक ‘‘जोरदार झटका’’ बताया. बाइडन ने कहा कि अमेरिका यूरोपीय सहयोगियों के साथ परामर्श में काम कर रहा है, जो रूसी ऊर्जा आपूर्ति पर अधिक निर्भर हैं.

प्रतिबंधों के ऐलान से पहले ही कीमतों में रिकॉर्ड उछाल

उधर, अमेरिका के रूस पर प्रतिबंधों के ऐलान से पहले ही देश में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. अमेरिका में एक गैलन पेट्रोल की औसत कीमत मंगलवार को रिकॉर्ड 4.17 डॉलर पर पहुंच गई. गर्मी का मौसम आने के साथ ही देश में पेट्रोल की मांग भी बढ़ रही है. एएए ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें में उछाल के साथ अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि जारी रहने के आसार हैं.

(इनपुट-एजेंसी)