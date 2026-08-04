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ट्रंप का बड़ा एक्शन! 28 हजार ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द, भारतीयों के खिलाफ क्यों लिया फैसला?

United States: इस कदम से लगभग हजारों ट्रक ड्राइवरों की कमी हो जाएगी जो अमेरिका के बाजार में सामान पहुंचाते थे.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: August 4, 2026, 11:01 PM IST
ट्रंप का बड़ा एक्शन! 28 हजार ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द, भारतीयों के खिलाफ क्यों लिया फैसला?
अमेरिकी अधिकारी कह रहे कि जो गैर-कानूनी प्रवासी हमारी भाषा नहीं बोल सकते, उन्हें बड़े ट्रक (बिग रिग) चलाने का कोई हक नहीं है. (photo credit, AI, for representation only)
  • 28,000 ड्राइवरों को सड़क से हटा दिया गया है
  • अंग्रेजी भाषा में पर्याप्त दक्षता न होना है कारण
  • इन ड्राइवर्स की जगह मिलिट्री वेटरन्स लाए जाएंगे
  • इन्हें लाइसेंस के लिए जरूरी स्किल टेस्ट नहीं देना होगा

United States: अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन ने 28,000 से ज़्यादा अप्रवासियों के कमर्शियल ट्रक ड्राइवर लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने मंगलवार को ये पुष्टि की है. कैरोलिन लेविट ने बताया है कि जिन लोगों के लाइसेंस कैंसल किए गए हैं, उनकी जगह मिलिट्री वेटरन्स (पूर्व सैनिकों) को लाने का प्रोग्राम शुरू किया है.

क्यों रद्द किए गए लाइसेंस

अमेरिकी प्रशासन की एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, उन 24,000 गैर-नागरिकों के CDL (कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस) रद्द कर दिए गए हैं जो अच्छी तरह से अंग्रेज़ी बोल या पढ़ नहीं सकते.

और पढ़ें: ईरान पर अमेरिका का बड़ा अटैक- सीजफायर भंग होने के बाद उड़ाया रेलवे ब्रिज, मूसा द्वीप पर दागीं मिसाइलें

9,500 ड्राइविंग स्कूल भी बंद होंगे

ट्रंप प्रशासन ने कहा कि उसने उन 9,500 ड्राइविंग स्कूलों को बंद करने के लिए राज्यों के साथ भी काम किया है जिन्होंने इन ट्रक ड्राइवरों को अमेरिका में गाड़ी चलाने में मदद की थी.

किसने भारतीय होंगे प्रभावित

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबिक, नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी ट्रकर्स एसोसिएशन के डेटा के अनुसार, इस कदम का अमेरिका में भारतीय अप्रवासियों पर असर पड़ने की संभावना है. अमेरिका में लगभग 130,000 से 150,000 ट्रक ड्राइवर सीधे पंजाब और हरियाणा से आए हैं.

हादसे में तीन लोगों की मौत के बाद एक्शन तेज

यह कदम अमेरिका में प्रवासी ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ की जा रही व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है. यह कार्रवाई अगस्त 2025 में फ्लोरिडा में हुए एक हादसे के बाद तेज हुई, जब एक ट्रक ड्राइवर ने गैर-कानूनी तरीके से यू-टर्न लिया, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद अमेरिकी परिवहन विभाग ने ट्रक ड्राइवरों के लिए अंग्रेजी भाषा से जुड़ी मौजूदा शर्तों को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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