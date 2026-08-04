ट्रंप का बड़ा एक्शन! 28 हजार ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द, भारतीयों के खिलाफ क्यों लिया फैसला?

United States: अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन ने 28,000 से ज़्यादा अप्रवासियों के कमर्शियल ट्रक ड्राइवर लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने मंगलवार को ये पुष्टि की है. कैरोलिन लेविट ने बताया है कि जिन लोगों के लाइसेंस कैंसल किए गए हैं, उनकी जगह मिलिट्री वेटरन्स (पूर्व सैनिकों) को लाने का प्रोग्राम शुरू किया है.
अमेरिकी प्रशासन की एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, उन 24,000 गैर-नागरिकों के CDL (कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस) रद्द कर दिए गए हैं जो अच्छी तरह से अंग्रेज़ी बोल या पढ़ नहीं सकते.
ट्रंप प्रशासन ने कहा कि उसने उन 9,500 ड्राइविंग स्कूलों को बंद करने के लिए राज्यों के साथ भी काम किया है जिन्होंने इन ट्रक ड्राइवरों को अमेरिका में गाड़ी चलाने में मदद की थी.
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबिक, नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी ट्रकर्स एसोसिएशन के डेटा के अनुसार, इस कदम का अमेरिका में भारतीय अप्रवासियों पर असर पड़ने की संभावना है. अमेरिका में लगभग 130,000 से 150,000 ट्रक ड्राइवर सीधे पंजाब और हरियाणा से आए हैं.
यह कदम अमेरिका में प्रवासी ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ की जा रही व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है. यह कार्रवाई अगस्त 2025 में फ्लोरिडा में हुए एक हादसे के बाद तेज हुई, जब एक ट्रक ड्राइवर ने गैर-कानूनी तरीके से यू-टर्न लिया, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद अमेरिकी परिवहन विभाग ने ट्रक ड्राइवरों के लिए अंग्रेजी भाषा से जुड़ी मौजूदा शर्तों को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है.
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