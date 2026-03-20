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मुसीबत में फंसा भारत का दोस्त, 'रेडियोएक्टिव कब्र' में हुआ छेद
Runit Dome Radioactive Tomb: इस डोम को परमाणु परीक्षणों से बचे हुए मलबे को सुरक्षित रखने के लिए एक अस्थायी उपाय के तौर पर बनाया गया था.
Runit Dome Radioactive Tomb: अमेरिका की रेडियो एक्टिव कब्र जिसे रूनिट डोम के नाम से जाना जाता है, उसमें दरार पड़ गई है. अब विशेषज्ञों को रेडियोएक्टिव लीक का डर सता रहा है.
1958 का न्यूक्लियर टेस्ट
साइंस अलर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 1958 में अमेरिका की सेना ने 18-किलोटन का एक परमाणु धमाका किया था, जिसे ‘कैक्टस’ टेस्ट के नाम से जाना जाता है.
धमाके से बना गड्ढा
इस धमाके के बाद प्रशांत महासागर के एक छोटे से द्वीप (मार्शल द्वीप समूह के रूनिट द्वीप) पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था.
कैसे बनी परमाणु कचरे की कब्र
1977 से 1980 के बीच सेना की सफाई मुहिम के तहत सेना ने उस गड्ढे को दूषित मिट्टी और मलबे से भर दिया. इस तरह उन्होंने परमाणु कचरे का एक ‘मकबरा’ बना दिया, जिसे अब रूनिट डोम के नाम से जाना जाता है. यह डोम 115 मीटर (377 फीट) चौड़ा है.
क्या है इस डोम के नीचे
अनुमान है कि यह डोम 120,000 टन से भी ज़्यादा ऐसे मलबे के ऊपर बना है जो परमाणु परीक्षणों से दूषित हो गया था. इस मलबे में प्लूटोनियम जैसी जानलेवा चीजें भी भारी मात्रा में मौजूद थीं.
दावा है कि इस मलबे में से कुछ रेडियोएक्टिव की तीव्रता हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से भी 1,000 गुना ज्यादा थी. शोधकर्ताओं के मुताबिक, यहां प्लूटोनियम-239 की मौजूदगी है, जो परमाणु हथियारों का एक ऐसा घटक है जो 24,000 से भी ज़्यादा सालों तक ख़तरनाक बना रहता है
50 साल बाद पड़ी दरारें
डोम के बनने के लगभग 50 साल बाद, विशेषज्ञ इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कंक्रीट से ढकी इस रेडियोधर्मी कचरा-भराव वाली जगह में दरारें पड़ गई हैं. एक और खतरा है समुद्र का पानी धीरे-धीरे इस संकरे द्वीप के किनारों की ओर बढ़ रहा है. रुनिट द्वीप का ज़्यादातर हिस्सा समुद्र तल से सिर्फ़ 2 मीटर (6.5 फ़ीट) ऊपर है.
नए शोध में क्या मिला
कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रसायनशास्त्री इवाना निकोलिक-ह्यूजेस मार्शल आइलैंड्स में परमाणु परीक्षणों के बाद से जारी प्रदूषण पर चल रहे शोध में शामिल रही हैं. अपने शोध में, निकोलिक-ह्यूजेस ने गुंबद के बाहर, द्वीप से लिए गए मिट्टी के नमूनों में रेडिएशन का बढ़ा हुआ स्तर पाया है. यह इस बात का सबूत हो सकता है कि परमाणु कचरे का यह गुंबद लीक हो रहा है.
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