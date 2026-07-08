अमेरिका-ईरान में फिर जंग जैसे हालात- ईरान ने 3 जहाजों पर किया हमला, जवाब में US ने की दमदार एयरस्ट्राइक

अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर एयरस्ट्राइक कर दी है. उसने आरोप लगाया कि तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 3 कमर्शियल जहाजों पर हमला किया, जिस पर उसने कार्रवाई की है.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 8, 2026, 7:40 AM IST
US vs IRAN
अमेरिका ने ईरान पर की स्ट्राइक @AI फोटो

पीस डील को अंजाम देने का रास्ता टटोल रहे ईरान और अमेरिका में एक बार फिर बात बिगड़ गई है. अमेरिका ने बुधवार की रात ईरान पर सिलसिलेवार एयरस्ट्राइक की. इससे पहले तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर तीन कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया था. कमर्शियल जहाजों पर ईरान के इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका ने एयरस्ट्राइक का यह कदम उठाया है. ईरानी मीडिया ने बताया है कि देश के दक्षिणी हिस्से में कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई है. खबरों के मुताबिक, अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप, बंदर अब्बास और सीरिक को निशाना बनाया.

अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने दिया अंजाम

अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड CENTCOM)ने सोशल मीडिया हैंडल पर इस एयरस्ट्राइक की जानकारी देते हुए उनके सैन्य बल ने ईरान के खिलाफ ताकतवर स्ट्राइक्स लॉन्च की है. उसने बताया कि ईरान ने जो कमर्शिय जहाजों पर हमला किय है उसकी उसे भारी कीमत चुकानी होगी.

और पढ़ें: अमेरिका-ईरान हमले रोकने पर राजी- स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर मंगलवार को फिर होगी दोहा में मीटिंग

‘जहाजों पर हमलों का अंजाम भुगतना होगा’

U.S. सेंट्रल कमांड की सेनाओं ने ईरान के खिलाफ जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं. ये हमले ईरान द्वारा अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग में आम नागरिकों वाले कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने और उन पर हमला करने की सजा के तौर पर किए जा रहे हैं. U.S. के ये हमले उन तीन कमर्शियल जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में हैं, जो होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे थे. ईरान की यह आक्रामकता गैर-जरूरी और खतरनाक थी, और यह सीजफायर का साफ उल्लंघन था.

इन अमेरिकी हमलों से ईरान को कहां-कहां नुकसान हुआ है? फिलहाल यह जानकारी सामने नहीं आई है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिकी अधिकारी के हवाले से गोपनियता की शर्त पर बताया है कि इस एयरस्ट्राइक में अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम (ADS), कोस्टल सर्वेलांस सिस्टम, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी शिप क्रूज मिसाइलें और ड्रॉन लॉन्च की साइट्स को निशाना बनाया है.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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