नई दिल्‍ली: अफगानिस्तान की राजधानी के बीचोंबीच स्थित गुरुद्वारे में घुसकर बुधवार को अज्ञात बंदूकधारियों और आत्मघाती हमलावरों ने हमला किया, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए. अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय पर यह अब तक के सबसे भयावह हमलों में से एक है.

वहीं, भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित गुरूद्वारे में किए गए कायराना’हमले पर दुख प्रकट करते हुए बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के प्रकोप के बीच अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक पूजास्थल पर ऐसे हमले हमलावरों की शैतानी मानसिकता को दर्शाते हैं.

तालिबान के प्रवक्ता जुबिहुल्ला मुजाहिद ने ट्वीट कर कहा कि हमले में तालिबान का हाथ नहीं है. उधर, इस्लामिक स्टेट आतंकी समूह ने हमला करने का दावा किया है. उसने कहा कि आईएस लड़ाके गुरुद्वारे पर इस समय भी हमले को अंजाम दे रहे हैं.

#UPDATE 27 civilians killed and 8 wounded in a terror attack on a Gurudwara in Kabul, Afghanistan. All 4 terrorists have been killed by Afghan security forces. pic.twitter.com/4UCOSXtXuw

— ANI (@ANI) March 25, 2020