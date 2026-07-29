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अब UPI से बुक करें बुर्ज खलीफा का टिकट, भारतीय टूरिस्टों के लिए UAE ने शुरू की बड़ी सुविधा

अब भारतीय टूरिस्ट बुर्ज खलीफा की टिकट ऑनलाइन UPI के जरिए बुक कर सकेंगे. UAE में पहली बार किसी बड़े पर्यटन स्थल ने ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए UPI पेमेंट स्वीकार करना शुरू किया है. इससे यात्रा की तैयारी पहले से ज्यादा आसान हो जाएगी.

Written by: Ikramuddin
Published: July 29, 2026, 8:24 PM IST
अब UPI से बुक करें बुर्ज खलीफा का टिकट, भारतीय टूरिस्टों के लिए UAE ने शुरू की बड़ी सुविधा
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है.

भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI की पहुंच अब विदेशों में भी तेजी से बढ़ रही है. अब भारतीय यात्री दुबई के दुनिया के सबसे ऊंचे टॉवर बुर्ज खलीफा की ऑनलाइन टिकट भी UPI के जरिए बुक कर सकेंगे. इससे भारतीय पर्यटकों को टिकट बुकिंग के दौरान कार्ड या दूसरे अंतरराष्ट्रीय पेमेंट विकल्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की अंतरराष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने बताया कि यह सुविधा NeoPay और Emaar Entertainment के साथ मिलकर शुरू की गई है. इसके बाद ‘At the Top, Burj Khalifa’ UAE का पहला ऐसा पर्यटन आकर्षण बन गया है, जिसने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए UPI पेमेंट स्वीकार करना शुरू किया है.

यूपीआई से बुक कर सकेंगे टिकट

अब भारतीय पर्यटक UAE जाने से पहले ही बुर्ज खलीफा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर UPI से टिकट बुक कर सकते हैं. इसके लिए वे अपने किसी भी UPI आधारित पेमेंट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. टिकट के साथ दूसरे अनुभवों और सेवाओं की बुकिंग का भुगतान भी इसी तरीके से किया जा सकेगा. यह सुविधा NIPL और NeoPay की पहले से चल रही साझेदारी का विस्तार है. साल 2022 में UAE में QR कोड के जरिए UPI भुगतान शुरू होने के बाद भारतीय यात्री वहां कई दुकानों और व्यापारियों के यहां आसानी से UPI से पेमेंट कर रहे हैं. अब पहली बार इस सुविधा को ऑनलाइन बुकिंग तक भी बढ़ा दिया गया है.

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सुविधा कितना फायदा

NIPL के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO रितेश शुक्ला ने कहा कि भारतीय यात्री विदेश यात्रा के दौरान भी आसान और भरोसेमंद पेमेंट विकल्प चाहते हैं. उनके मुताबिक, अब बुर्ज खलीफा की टिकट यात्रा शुरू होने से पहले ही अपनी पसंदीदा UPI सेवा से बुक की जा सकेगी. कंपनी का कहना है कि यह पहल भारत और UAE के बीच डिजिटल पेमेंट को और मजबूत बनाएगी. साथ ही दोनों देशों के बीच बढ़ते पर्यटन और कारोबार को भी नई गति मिलेगी.

आसान हो जाएगी टिकट बुकिंग

NeoPay के CEO विभोर मुंधड़ा ने इसे भारत और UAE के बीच डिजिटल कॉमर्स के लिए अहम कदम बताया. उन्होंने कहा कि NeoPay अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) क्षेत्र की पहली कंपनी बन गई है, जिसने ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए UPI भुगतान की सुविधा शुरू की है. Emaar Entertainment के प्रवक्ता के मुताबिक, भारतीय पर्यटक बुर्ज खलीफा आने वाले सबसे बड़े विदेशी पर्यटक समूहों में शामिल हैं. ऐसे में UPI पेमेंट शुरू होने से उनके लिए टिकट बुकिंग पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो जाएगी. (IANS Hindi)

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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