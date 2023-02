पाकिस्तान यूनिवर्सिटी की परीक्षा में 'भाई-बहन के बीच सेक्स' पर पूछे गए सवाल पर बवाल

पाकिस्तान में एक विश्वविद्यालय ने छात्रों से भाई और बहन के बीच सेक्स के बारे में उनके विचार पूछे, जिससे विवाद खड़ा हो गया. कई मशहूर हस्तियों और छात्र निकायों ने इस्लामाबाद स्थित COMSATS विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र की “अश्लील सामग्री” की आलोचना की. कई लोगों ने मांग की कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रश्नपत्र के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति से पूछताछ की जानी चाहिए.

प्रश्न में छात्रों से “जूली और मार्क परिदृश्य” नामक एक मार्ग को पढ़ने के बाद उस पर एक निबंध लिखने के लिए कहा गया था. यह पिछले साल दिसंबर में बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (बीईई) के छात्रों से पूछा गया था.

“जूली और मार्क भाई और बहन हैं. वे कॉलेज से गर्मी की छुट्टियों में फ्रांस में एक साथ यात्रा कर रहे हैं. एक रात वे समुद्र तट के पास एक केबिन में अकेले रह रहे हैं. उन्होंने फैसला किया कि अगर वे प्यार करने की कोशिश करेंगे तो यह दिलचस्प और मजेदार होगा. कम से कम, यह उनमें से प्रत्येक के लिए एक नया अनुभव होगा.” प्रश्न के लिए निबंध में इस तरह के संकेत दिए गए थे.

इसके बाद के प्रश्नों में, छात्रों से पूरे परिदृश्य के बारे में उनके विचार पूछे गए और क्या जूली और मार्क के लिए “प्यार करना” ठीक था.

अभिनेता और गायक मिशी खान ने ट्विटर पर कहा, “आप पर शर्म आनी चाहिए @cuissbc. आपके दयनीय विश्वविद्यालय को सील कर देना चाहिए और विकृत शिक्षकों को बाहर निकाल देना चाहिए. जिसने भी यह सवाल पूछा है, उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए. आपकी यह गंदा सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई?”