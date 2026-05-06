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Breaking News Today 6 May LIVE: आखिरकार खत्म हुआ ईरान युद्ध! अमेरिका ने किया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का अंत, प्रोजेक्ट फ्रीडम भी टाला
Breaking News Today LIVE in Hindi: रूबियो की ओर से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के अंत की घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम भी रोक दिया गया है.
Breaking News Today 6 May LIVE Updates: अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो ने मंगलवार को कहा कि ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ अब असल में खत्म हो चुका है. लेकिन, एक नाजुक सीजफायर (युद्धविराम) की स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य में हमले जारी हैं. इस घोषणा के कुछ घंटे बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका “प्रोजेक्ट फ्रीडम” को रोक देगा.
क्या है प्रोजेक्ट फ्रीडम और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी
यह एक नौसैनिक प्रयास है जिसका उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों को रास्ता दिखाना है. ताकि यह देखा जा सके कि क्या ईरान के साथ कोई समझौता पक्का किया जा सकता है. वहीं, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लगभग दो महीने तक चला वह सैन्य अभियान है, जिसने अमेरिका और इजरायल की ईरान के साथ जंग की शुरुआत की थी.
क्या है रूबियो का बयान
व्हाइट हाउस में रूबियो ने कहा, यह ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है. हम इस अभियान के उस चरण को पूरा कर चुके हैं. इस अभियान के स्थान पर, अमेरिका ने अब एक “रक्षात्मक” रुख अपना लिया है. इस नए रुख का मुख्य उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले व्यापारिक मार्ग को फिर से बहाल करना है. होर्मुज एक संकरा जलमार्ग है, जिससे दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है; लेकिन, जब से यह संघर्ष तेज हुआ है, तब से इस मार्ग पर आवाजाही लगभग ठप हो गई है.
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