US: 2024 के राष्ट्रपति पद की दौड़ में ट्रम्प की बिडेन पर 'महत्वपूर्ण' बढ़त

अमेरिका में करीब एक साल बाद चुनाव होने हैं. चुनाव से एक साल से भी कम समय पहले, हालिया सर्वे संकेत दे रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रमुख स्विंग राज्यों में मौजूदा राष्ट्रपति जो बिडेन से आगे चल रहे हैं. ये सर्वे 2024 के राष्ट्रपति पद की दौड़ के भाग्य का फैसला करेंगे. ये सूचना The Hill की रिपोर्ट के मुताबिक है.

ताजा मतदान के अनुसार, ट्रम्प जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, एरिजोना, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया सहित राज्यों में काल्पनिक मुकाबले में बिडेन से आगे हैं. बिडेन ने 2020 में इनमें से प्रत्येक राज्य को आगे बढ़ाया. यदि ट्रम्प को 2024 में जीत हासिल करनी है तो उन्हें इनमें से कम से कम कुछ राज्यों को बदलना होगा.

US: New polls show Trump’s ‘significant’ lead over Biden in key swing states

