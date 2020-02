काबुल: तालिबान यदि दोहा में कुछ घंटों के भीतर होने जा रहे समझौते का पालन करता है तो अमेरिका और इसके सहयोगी 14 महीने के भीतर अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लेंगे. वाशिंगटन और काबुल ने शनिवार को संयुक्त बयान में यह बात कही.

घोषणा में कहा गया कि शनिवार को समझौते पर हस्ताक्षर होने के 135 दिन के भीतर आरंभिक तौर पर अमेरिका और इसके सहयोगी अपने 8,600 सैनिकों को वापस बुला लेंगे.

इसमें कहा गया कि इसके बाद ये देश ‘‘14 महीने के भीतर अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लेंगे.’’

Afghan-US joint declaration: US will reduce the number of US military forces in Afghanistan to 8,600 & implement other commitments in the US-Taliban agreement within 135 days of the announcement of this joint declaration and the US-Taliban agreement. – TOLO News https://t.co/vpvKEHc9Ke

