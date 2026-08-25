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ईरान जंग के बीच अचानक रूस पहुंचा US मिलिट्री का एयरक्राफ्ट, पुतिन को भी नहीं लगी भनक, आखिर क्या होने वाला है?

अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने मॉस्को के समयानुसार मंगलवार (25 अगस्त) की सुबह करीब 8:50 बजे रीगा (लातविया) से उड़ान भरी. लगभग 10:04 बजे मॉस्को के वनुकोवो एयरपोर्ट पर उतर गया.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 25, 2026, 8:07 PM IST
ईरान जंग के बीच अचानक रूस पहुंचा US मिलिट्री का एयरक्राफ्ट, पुतिन को भी नहीं लगी भनक, आखिर क्या होने वाला है?
US के प्लेन ने 23 अगस्त को वॉशिंगटन DC के पास मौजूद जॉइंट बेस एंड्रयूज से उड़ान भरी थी. (ANI)

ईरान के साथ जंग के बीच अमेरिकी एयरफोर्स का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर मंगलवार (25 अगस्त 2026) को रूस की राजधानी मॉस्को में अचानक दाखिल हुआ. इससे वहां हलचल मच गई.न्यूज एजेंसी ‘रॉयटर्स’ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्लेन ने 23 अगस्त को वॉशिंगटन DC के पास मौजूद जॉइंट बेस एंड्रयूज से उड़ान भरी थी. यही वह अमेरिकी मिलिट्री बेस है, जहां राष्ट्रपति के प्लेन खड़े रहते हैं. इसमें एयरफोर्स वन भी शामिल है. ऐसे में दुनियाभर के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि अमेरिकी सेना का इतना बड़ा प्लेन आखिर मॉस्को में कर क्या रहा है? क्या आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है?

विमान को मॉस्को क्यों भेजा गया, इसमें कौन सवार था और क्या सामान ले जाया गया, इसका जवाब अभी नहीं मिला है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऑफिस क्रेमलिन ने भी कहा कि उसे अमेरिका के प्लेन के बारे में कोई जानकारी नहीं है. अमेरिका ने भी इस पर कोई कमेंट नहीं किया है.

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हालांकि, क्रेमलिन का बयान थोड़ा अजीब है.रूस के नियम के मुताबिक किसी भी देश के मिलिट्री प्लेन को इस रास्ते से उड़ान भरने के लिए पहले से ही रूसी अधिकारियों की मंजूरी जरूरी है.

एयरक्राफ्ट की मॉस्को के वनुकोवो एयरपोर्ट पर हुई लैंडिंग

फ्लाइट्रडार24 के डेटा के मुताबिक, अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने मॉस्को के समयानुसार मंगलवार (25 अगस्त) की सुबह करीब 8:50 बजे रीगा (लातविया) से उड़ान भरी. लगभग 10:04 बजे मॉस्को के वनुकोवो एयरपोर्ट पर उतर गया. वनुकोवो एयरपोर्ट का इस्तेमाल अक्सर रूस में VIP और सरकारी मिशनों के लिए किया जाता है.

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अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के दौरे से जुड़ रहे तार

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के साथ रुकी हुई बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मॉस्को जा सकते हैं. ऐसे में रूस पहुंचे प्लेन से हेगसेथ के दौरे से भी जोड़ा जा रहा है. बता दें कि अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत फिलहाल लगभग ठप है. ईरान युद्ध में फोकस होने के कारण यूक्रेन-रूस जंग को खत्म करने को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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