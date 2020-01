वॉशिंगटन: अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन (FAA) ने मंगलवार को कहा कि उसने अमेरिका में पंजीकृत विमानों के इराक, ईरान और खाड़ी क्षेत्र के ऊपर से गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह कदम इराक में अमेरिकी बलों पर रॉकेट हमलों के बाद उठाया गया.

US aircraft restricted from flying over Iraq, Iran, Persian Gulf

