अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ भी कर ली ट्रेड डील, पर लगा दिया भारत से इतने फीसदी ज्यादा टैरिफ? जानें डील की बड़ी बातें

US Bangladesh Trade Deal: इस डील में कुछ खास कपड़ों पर जीरो रेट का एक्सेस दिया गया है.

Published: February 10, 2026 6:36 AM IST
By Vineet Sharan | Edited by Vineet Sharan
(photo credit reuters, for representation only)

US Bangladesh Trade Deal: अमेरिका ने भारत के बाद अब बांग्लादेश के साथ भी ट्रेड डील फाइनल कर ली है. दोनों देशों ने आपसी टैरिफ समझौते पर साइन किए हैं, जिससे बांग्लादेशी सामानों पर ड्यूटी एक प्रतिशत कम होकर 19 प्रतिशत हो जाएगी.

क्या बोले मुहम्मद यूनुस

बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने बांग्लादेश के सामानों पर 20 फीसदी टैरिफ लगाया था. मामूली कमी के बावजूद, बांग्लादेश के अंतरिम नेता मुहम्मद यूनुस ने इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि यह द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में “एक ऐतिहासिक नया स्तर” है.

अमेरिका बांग्लादेश ट्रेड डील की बड़ी बातें

  1. कुछ खास कपड़ों पर जीरो-रेट एक्सेस दिया गया है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत है.
  2. यह समझौता सोमवार को नौ महीने से ज्यादा की बातचीत के बाद साइन किया गया, जो पिछले साल अप्रैल में शुरू हुई थी.
  3. बांग्लादेश की तरफ से वाणिज्य सलाहकार शेख बशीर उद्दीन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान ने इस डील पर साइन किए, जबकि अमेरिका का प्रतिनिधित्व अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीर ने किया.

क्या बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग को होगा फायदा

यूनुस के अनुसार, इस समझौते में अमेरिका द्वारा एक ऐसा मैकेनिज्म स्थापित करने की प्रतिबद्धता भी शामिल है, जो बांग्लादेश के कुछ टेक्सटाइल और कपड़ों के प्रोडक्ट्स – जो अमेरिका में बने कपास और मानव निर्मित फाइबर का उपयोग करके बनाए गए हैं, को अमेरिकी बाजार में शून्य आपसी टैरिफ पर प्रवेश करने की अनुमति देगा.

उन्होंने कहा, आपसी टैरिफ को 20 प्रतिशत से घटाकर 19 प्रतिशत करने से हमारे निर्यातकों को और फायदा होगा, जबकि बांग्लादेश से विशिष्ट टेक्सटाइल और कपड़ों के निर्यात पर शून्य आपसी टैरिफ हमारे गारमेंट सेक्टर को काफी बढ़ावा देगा. यूनुस ने कहा कि इस समझौते को सोमवार को बांग्लादेश की सलाहकार परिषद ने मंजूरी दे दी थी और दोनों पक्षों द्वारा आवश्यक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यह लागू हो जाएगा.

भारत से ज्यादा टैरिफ है बांग्लादेश पर

बांग्लादेश से ट्रेड डील वाशिंगटन की ओर से भारत के साथ एक ट्रेड डील की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद की गई है. बता दें कि भारतीय एक्सपोर्ट पर टैरिफ 32 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा. यानी बांग्लादेश पर लगने वाला टैरिफ भारत के टैरिफ से एक फीसदी ज्यादा है.

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं

