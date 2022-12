रूस को लेकर अमेरिका की बड़ी टिप्पणी-इस क्रूर देश को UNSC से निकालने का कोई रास्ता है, तो देखना चाहिए

US-Russia: अमेरिका ने रूस को लेकर बड़ी टिप्पणी की है और कहा है कि यूक्रेन पर रूस का क्रूर युद्ध UNSC के मूल जनादेश का उल्लंघन है. हमने यूएनएचआरसी से रूस को निलंबित करने के लिए वोट का नेतृत्व किया. अगर यूएनएससी से रूस को निलंबित करने का कोई रास्ता है तो हम इसे तुरंत आगे बढ़ाएंगे. हम संयुक्त राष्ट्र के नियमों को बदलते हुए नहीं देखते हैं इसलिए हम रूस को अलग-थलग करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध के ताजा अपडेट

रूसी गोलाबारी में गुरुवार को खेरसॉन में एक रेड क्रॉस कार्यकर्ता सहित दो लोगों की मौत हो गई और दक्षिणी शहर में बिजली पूरी तरह से कट गई, यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा, ठंड के साथ तापमान लगातार गिरता जा रहा है और बिजली की कटौती से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है.

जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के खेरसॉन पर गुरुवार को रुस ने ’16 से अधिक बार’ हमले किए हैं.

वहीं,अमेरिकी वित्तीय प्रतिबंध रूस के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक, व्लादिमीर पोटानिन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है. यूरोपीय देशों ने रूस पर फिर से नये प्रतिबंध जारी किए हैं.

