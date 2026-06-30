ट्रंप को झटका: US सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारतीयों को राहत, जानिए किस मामले में आया बड़ा आदेश

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के जन्म आधारित नागरिकता खत्म करने वाले आदेश को रद्द कर दिया है. जानिए कोर्ट के फैसले से अमेरिका की नागरिकता व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 30, 2026, 11:05 PM IST
ट्रंप को झटका: US सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारतीयों को राहत, जानिए किस मामले में आया बड़ा आदेश
ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि संविधान का 14वां संशोधन सभी जन्मों पर स्वतः लागू नहीं होता. (Photo from IANS)
  • 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने नागरिकता सीमित करने वाला आदेश साइन किया था
  • यह आदेश अवैध प्रवासियों और अस्थायी वीजा धारकों के बच्चों पर लागू होना था
  • 6–3 के फैसले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को खारिज कर दिया
  • क्योंकि 250,000 से ज्यादा लोग हर साल इस नीति से प्रभावित हो सकते थे

US Birthright Citizenship: अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें देश में जन्म लेने वाले कुछ बच्चों की स्वतः नागरिकता खत्म करने की कोशिश की गई थी. अदालत ने कहा कि अगर कोई बच्चा अमेरिका में पैदा होता है और अमेरिकी कानून के दायरे में आता है, तो उसे जन्म के साथ नागरिकता मिलेगी. कोर्ट ने माना कि यह अधिकार अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन से आता है और इसे केवल कार्यकारी आदेश से खत्म नहीं किया जा सकता.

ट्रंप ने आदेश में क्या था? विवाद क्यों हुआ

बता दें कि ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन आदेश जारी किया था. इसमें कहा गया था कि जिन बच्चों की मां अमेरिका में अवैध रूप से रह रही हो या अस्थायी वीजा पर हो और पिता अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक न हो, उन्हें अमेरिकी नागरिकता नहीं दी जाए. हालांकि, आदेश लागू नहीं हो पाया क्योंकि कई राज्यों और कानूनी संगठनों ने अदालत में चुनौती दे दी. ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि संविधान का 14वां संशोधन सभी जन्मों पर स्वतः लागू नहीं होता.

और पढ़ें: अमेरिका में रहना है तो देने पड़ेंगे 9 करोड़, समझिए क्या है ट्रंप गोल्ड कार्ड? भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए ये फायदे या घाटे का है सौदा

कोर्ट ने फैसले में क्या कहा?

अदालत ने फैसले में कहा कि नागरिकता केवल कानूनी पहचान नहीं, बल्कि अधिकारों में भागीदारी का आधार है. कोर्ट ने माना कि 14वें संशोधन, 1866 के नागरिक अधिकार कानून और लंबे समय से चली आ रही संवैधानिक परंपरा के अनुसार अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग सभी बच्चों को नागरिकता मिलती है. अदालत ने ट्रंप प्रशासन के उस तर्क को नहीं माना, जिसमें नागरिकता की सीमा तय करने की कोशिश की गई थी.

भारतीयों को इससे क्या फायदा होगा?

इस फैसले का सीधा असर भारत के उन परिवारों पर पड़ सकता है, जो अमेरिका में अस्थायी वीजा जैसे H-1B, L-1, स्टूडेंट या अन्य वैध स्टेटस पर रहते हैं. अगर ऐसे परिवारों के बच्चे अमेरिका में जन्म लेते हैं, तो मौजूदा व्यवस्था के तहत उनके जन्म आधारित नागरिकता अधिकार बने रहेंगे. यह फैसला भारतीय प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और लंबे समय से अमेरिका में रह रहे परिवारों के लिए राहत देने वाला माना जा रहा है. हालांकि, इससे माता-पिता की इमिग्रेशन स्थिति अपने आप नहीं बदलती.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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