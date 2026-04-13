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अमेरिका की होर्मुज घेराबंदी से भारत को कितना नुकसान? कितने जहाज फंसे हैं हमारे
Strait of Hormuz: होर्मुज में यह तनाव पाकिस्तान में हुई अमेरिका-ईरान संघर्ष-विराम वार्ता के बेनतीजा रहने के बाद बढ़ा है.
Strait of Hormuz: अगले कुछ घंटों में अमेरिका होर्मुज की नाकेबंदी कर सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर बातचीत नाकाम होने के बाद ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों की घेराबंदी का ऐलान किया है. आइये समझते हैं कि अमेरिका का यह कदम भारत का कितना नुकसान पहुंचा सकता है.
कम से कम 15 भारतीय झंडे वाले जहाज अभी होर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिम में फंसे हुए हैं. फंसे हुए जहाज़ों के समूह में LNG और LPG ले जाने वाले जहाज, कच्चे तेल के टैंकर, कंटेनर जहाज, एक ड्रेजर और एक केमिकल टैंकर शामिल हैं. यह स्थिति इसलिए बनी क्योंकि 28 फरवरी के बाद से दुनिया के सबसे व्यस्त एनर्जी शिपिंग कॉरिडोर में से एक में भारी रुकावट आ गई.
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क्या कहा अमेरिका ने
US सेंट्रल कमांड ने कहा कि सोमवार से घेराबंदी लागू होना शुरू हो जाएगी, जिसमें अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी के सभी ईरानी बंदरगाह शामिल होंगे. ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि समुद्री पहुंच को रोकने के किसी भी प्रयास का कड़ा जवाब दिया जाएगा.
कौन से बंदरगाह प्रभावित नहीं होंगे
होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर गैर-ईरानी बंदरगाहों के बीच आवाजाही को औपचारिक तौर पर रोका नहीं गया है. लेकिन, अमेरिका के इस ऐलान के बाद जहाजों की आवाजाही में भारी कमी आ गई है.
भारतीय नौसेना के भी 6 जहाज हैं वहां
इस रुकावट के बीच, भारतीय नौसेना ने इस इलाके में काम कर रहे व्यापारिक जहाजों के साथ तालमेल बिठाया है. कम से कम छह भारतीय नौसेना के जहाज अभी फारसी खाड़ी के पास तैनात हैं.
इसके अलावा भारत 28 देशों के साथ रियल-टाइम समुद्री खुफिया जानकारी साझा कर रहा है, ताकि खाड़ी और आस-पास के पानी से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों की लगातार निगरानी और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके.
एक जहाज दो दिन में पहुंचेगा मुंबई
एक जहाज, LPG टैंकर ‘जग विक्रम’, 11 अप्रैल को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरा है. यह अब मुंबई की ओर बढ़ रहा है. इसके 15 अप्रैल को मुंबई पहुंचने का अनुमान है. इस जहाज़ में लगभग 20,400 टन LPG लदी है और इसमें 24 लोगों का क्रू है.
10 जहाज पार कर चुके हैं होर्मुज
समुद्री आवाजाही पर नजर रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि इस पूरे इलाके में काम कर रहे 25 भारतीय झंडे वाले जहाजों में से 10 जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित रूप से पार कर चुके हैं.
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