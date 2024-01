उड़ान भरते ही अमेरिकी विमान से निकलने लगीं आग की लपटें, VIDEO में देखें भयानक मंजर

जापान में हाल ही में हुई दो विमानों के बीच टकर की घटना के बाद से हर कोई हवाई यात्रा से सहम गया है. लेकिन इस बीच एक और ऐसी ही घटना सुनने को मिली है. दरअसल, शुक्रवार को अमेरिका में एक बड़ा विमान हादसा होने से टल गया, यहां एटलस एयर बोइंग 747-8 कार्गो विमान के इंजन में अचानक से आग लग गई. जिसके बाद मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. गनीमत रही किइ इन सबमें किसी यात्री को जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ.

न्यूज एजेंसी राउटर्स ने एयरपोर्ट अधिकारियों के हवाले से बताया कि- हवाई जहाज में खराबी की सूचना मिलते ही मियामी-डेड फायर रेस्क्यू हरकत में आया…और सहायता के लिए विमान के पास पहुंचा. फिलहाल, इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. घटना के बाद से अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन (FAA) ने 171 विमानों को अस्थायी रूप से उड़ान न भरने को कहा है. FAA ने कहा है कि उड़ान भरने से पहले विमानों की जांच की जाएगी.

💥#BREAKING: Atlas Air Boeing 747-8 catches fire with sparks shooting out during mid flight.#Miami | #Florida #boeing7478 #atlasair pic.twitter.com/3IO5xFvMr6

— Noorie (@Im_Noorie) January 19, 2024