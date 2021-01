US Capitol, public emergency, Washington, Latest News: यूएस संसद की बिल्‍डिंग कैपिटोल में डोनाल्‍ड ट्रंप समर्थकों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हुई हिंसक झड़प के वाकये के बाद अब तक मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर चार हो गया है. राजधानी वॉशिंगटन में अब पब्लिक इमरजेंसी (Public emergency) को बढ़ाकर 15 दिन के लिए कर दिया गया है. #WashingtonDC के मेयर म्यूरियल बोसेर ने कहा, मैंने आज पहले से घोषित सार्वजनिक आपातकाल को बढ़ाते हुए कुल 15 दिन के लिए आदेश जारी किया है. वहीं, हुई हिंस के चलते ट्रंप प्रशासन की व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव ने इस्‍तीफा दे दिया है. वही, कैपिटोल के भीतर यह घोषणा की गई कि बाहरी सुरक्षा खतरे के कारण कोई व्यक्ति कैपिटोल परिसर से बाहर या उसके भीतर नहीं जा सकता. Also Read - US कैपिटोल में हिंसा: ड्रोनाल्‍ड ट्रंप पर ट्विटर, FB के बैन के बाद Instagram ने भी किया 'लॉक'

मृतकों का आंकड़ा बढ़ा

एसोसिएटेड प्रेस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस का कहना है कि चार लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि ट्रंप समर्थकों ने वाशिंगटन डीसी में यूएस कैपिटल पर कब्जा कर लिया था. एक महिला को अमेरिकी कैपिटल पुलिस ने गोली मार दी थी, क्योंकि भीड़ ने एक बैरिकेड के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की और तीन की मेडिकल आपात स्थिति में मौत हो गई. Also Read - वॉशिंगटन की खूनी हिंसा से पीएम नरेंद्र मोदी चिंतित, बोले- शांति से होना चाहिए सत्ता का हस्तांतरण

– वॉशिंगटन के मेयर ने सार्वजनिक आपातकाल को बढ़ाकर 15 दिन के लिए करने का आदेश जारी किया है. Also Read - US Violence की चहुंओर हो रही निंदा, PM मोदी ने ट्वीट कर कहा-ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण

– फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट, व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव सारा मैथ्यूज ने आज की घटनाओं के जवाब में ट्रंप प्रशासन से इस्तीफा दे दिया है.

ट्रंप के हजारों समर्थक अमेरिकी कैपिटोल में घुस गए थे

बता दे कि बुधवार को कांग्रेस के सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की गिनती कर रहे थे, इसी दौरान बड़ी संख्या में डोनाल्‍ड ट्रंप के समर्थक सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दी. अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप के हजारों समर्थक अमेरिकी कैपिटोल में घुस गए और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई. इन घटनाओं में एक महिला समेत चार लोगोंं की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैंं. साथ ही नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडन के नाम पर मोहर लगाने की संवैधानिक प्रक्रिया बाधित हुई.

रक्षाकर्मियों और ट्रंप समर्थकों के बीच झड़प हो गई थी

यूएस कांग्रेस में जो बिडेन की चुनावी जीत के सर्टिफिकेशन पर बहस के दौरान निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी कैपिटल में एक प्रदर्शन आयोजित किया. इस दौरान कैपिटोल बिल्‍ड‍िंग में ट्रंप के समर्थक घुस गए और तोड़फोड़ करने लगे. इस बीच सुरक्षाकर्मियों और ट्रंप समर्थकों के बीच झड़प हो गई थी. इसमें फायरिंग भी हुई थी.

उपराष्ट्रपति माइक पेंस और सांसदों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था

इन हालात में प्रतिनिध सभा और सीनेट तथा पूरे कैपिटोल को बंद कर दिया गया. उपराष्ट्रपति माइक पेंस और सांसदों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. समाचार चैनल ‘सीएनएन’ ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता के हवाले से एक खबर में कहा कि एक महिला जिसे गोली मारी गई थी, उसकी मौत हो गई है. प्रदर्शनकारियों के हमले में कई अधिकारी घायल हो गए हैं. बिगड़ते हालात के बीच राष्ट्रीय राजधानी में कर्फ्यू लगा दिया गया. लेकिन बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर उतर आए. पुलिस को इन प्रदर्शनकारियों को काबू करने में काफी मश्क्कत का सामना करना पड़ी है. अब तक मृतकों का आंकड़ा बढ़कर चार हो चुका है.

ड्रोनाल्‍ड ट्रंप पर ट्विटर, FB के बैन के बाद Instagram ने भी किया ‘लॉक’

अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में संसद की बिल्‍डिंग कैपिटोल में राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप समर्थकों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हुई हिंसक झड़प के वाकये के बाद सोशल मीडया प्‍लेटफार्म ने उन पर सख्‍ती अपनाई है. जहां, अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में धांधली संबंधी पोस्ट लगातार करने पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट पर बुधवार को 12 घंटे के लिए रोक लगा दी थी. इतना ही नहीं ट्विटर ने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में ट्रंप ने नियमों का उल्लंघन किया तो उनके अकाउंट पर स्थायी रूप से रोक लगा दी जाएगी. वहीं फेसबुक और यूट्यूब ने उनके वीडियो को हटा दिया था. अब इसी घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया की एक और साइट Instagram ने भी डोनाल्‍ड ट्रंप को किया लॉक करने की घोषणा कर दी है. इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी ने कहा, हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इंस्टाग्राम अकाउंट को 24 घंटे के लिए बंद कर रहे हैं.