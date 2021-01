वॉशिंगटन: अमेरिकी संसद कैपिटल बिल्‍ड‍िंग में हुई हिंसा के बाद डोनाल्‍ड ट्रंप के खिलाफ न केवल उनकी विरोधी पार्टी बल्कि उनकी स्‍वयं की पार्टी के सांसद भी उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं. अब अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के सांसद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की मांग कर रहे हैं. प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी ने कहा कि अगर ट्रंप को नहीं हटाया गया तो प्रतिनिधि सभा उनके खिलाफ दूसरा महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार करेगी. ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी 25वें संशोधन की धारा चार के तहत अपनी ही कैबिनेट से उन्हें जबरन हटाने की संभावना पर गौर कर रहे हैं. वहीं, कैपिटल पुलिस के पुलिस प्रमुख ने अपने इस्‍तीफे की घोषणा की है. Also Read - सभी अमेरिकियों की तरह मैं भी हिंसा, अराजकता और हाथापाई से नाराज हूं: डोनाल्‍ड ट्रंप

खास बात है कि रिपब्लिकन पार्टी के करीब 100 सांसद ऐसे हैं, जिन्होंने हिंसक घटनाओं के लिए सीधे तौर पर अपने नेता और राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है. Also Read - US Capitol Violence: डोनाल्ड ट्रंप के Facebook और Instagram पर बैन 'अनिश्चितकाल' तक बढ़ा

बता दें कि ट्रंप का कार्यकाल पूरा होने में दो सप्ताह से भी कम समय रह गया है, फिर भी सांसद और यहां तक कि उनके प्रशासन के कुछ लोग भी बुधवार की हिंसा को लेकर यह चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो ट्रंप ने यूएस कैपिटल (अमेरिकी संसद भवन) में अपने समर्थकों के हिंसक हंगामे की निंदा करने से इनकार किया और बाद में इस पर सफाई देते दिखे. Also Read - Arrest Warrant For Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ेंगी मुश्किलें? जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट; जानें क्या है पूरा मामला...

I join the Senate Democratic leader in calling on Vice President to remove this President by immediately invoking the 25th Amendment. If Vice President & Cabinet don’t act, Congress may be prepared to move forward with impeachment: US House of Representatives Speaker Nancy Pelosi pic.twitter.com/fTOfV4CAk3

