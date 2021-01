US Capitol Violence: अमेरिकी संसद में हुई हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पर सोशल मीडिया कंपनियों का शिकंजा कसता जा रहा है. डोनाल्ड ट्रंप को फेसबुक और इंस्टाग्राम (Instagram) से अनिश्चितकाल तक के लिए बैन कर दिया है. Facebook के CEO मार्क जुकरबर्ग ने एक पोस्ट लिखकर ट्रंप के खिलाफ एक्शन लिए जाने की जानकारी दी है. इससे पहले ट्विटर ने ट्रंप के कुछ ट्वीट्स को हटाने के साथ ही 12 घंटे के लिए उनका हैंडल सस्पेंड कर दिया था. Also Read - Arrest Warrant For Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ेंगी मुश्किलें? जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट; जानें क्या है पूरा मामला...

Facebook extends the block placed on outgoing US President Donald Trump's Facebook and Instagram accounts indefinitely and for at least the next two weeks. pic.twitter.com/i6pw6gxeqZ

— ANI (@ANI) January 7, 2021