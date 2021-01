US Capitol Violence: अमेरिकी संसद में हुई हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पर सोशल मीडिया कंपनियों का शिकंजा कसता जा रहा है. ट्विटर (Twitter) फेसबुक (Facebook) और इंस्टाग्राम (Instagram) के बाद अब उनके Youtube चैनल को भी सस्पेंड कर दिया गया है. यूट्यूब ने हिंसा की आशंकाओं को लेकर जारी चिंताओं के मद्देनजर कम से कम एक सप्ताह के लिए डोनाल्ड ट्रंप का चैनल निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही वह ट्रंप की ऑनलाइन गतिविधियों को निलंबित करने वाले सोशल मीडिया मंचों में शामित हो गई है. Also Read - US Capitol Violence: उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने ट्रंप को पद से हटाने वाले प्रस्‍ताव को किया खारिज

Youtube ने एक ट्वीट में कहा कि उसने नई सामग्री अपलोड होने के बाद ट्रंप के चैनल को निलंबित कर दिया, जिसने उसकी नीतियों का उल्लंघन किया है. बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन से वीडियो पर सवाल खड़ा किया गया है या उसने किस तरह से उसकी नीतियों का उल्लंघन किया है. Also Read - Rolls Royce Phantom: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की रोल्स रॉयस फैंटम के लिए बोली लगाएगा यह भारतीय, जानें- कौन हैं वो शख्स

बता दें कि पिछले हफ्ते कैपिटल बिल्डिंग (अमेरिकी संसद भवन) में ट्रंप के समर्थकों ने हमला किया था. इसमें कैपिटल पुलिस के एक अधिकारी तथा चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की जीत को प्रमाणित करने की प्रक्रिया बाधित हुई थी. इस घटना के बाद अब तक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया मंचों ने ट्रम्प के अकाउंट को निलंबित कर दिया है.

यूट्यब ने ट्विटर पर एक बयान में कहा, ‘सामग्री की समीक्षा के बाद और हिंसा की आशंका को लेकर जारी चिंताओं के मद्देनजर, हमने अपनी नीतियों का उल्लंघन करने पर डोनाल्ड जे ट्रंप के चैनल पर अपलोड की गई नई सामग्री हटा दी.’

(इनपुट: भाषा)