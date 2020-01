वाशिंगटन: अमेरिका ने बुधवार को चीन के साथ पहले चरण के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक बताया है. करीब एक साल की बातचीत और महीनों तक वार्ता बंद रखने के बाद अंतत: दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने अपने युद्ध व्यापार से आगे बढ़कर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये है.

US President Donald Trump and Vice Premier of the People’s Republic of China, Liu He signed “phase one” US-China trade deal. (Picture courtesy: White House) pic.twitter.com/uttBRplO61

— ANI (@ANI) January 15, 2020