अमेरिकी नागरिकों को नहीं देना होगा टैक्स, ट्रंप ने बताया कहां से आ रहा बहुत पैसा

State Of The Union Address: ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को रद किया है लेकिन सभी देश इससे सहमत हैं. वहीं सभी देशों के साथ ट्रेड डील भी चलेगी.

(photo credit reuters, for representation only)

State Of The Union Address: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि भविष्य में टैरिफ से मिलने वाला पैसा इतना ज्यादा होगा कि अमेरिका के नागरिकों को इनकम टैक्स दने की जरूरत नहीं होगी.

ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने भले ही टैरिफ को रद किया है लेकिन दुनिया के सभी देश इससे सहमत हैंऔर ट्रेड डील भी हो गई है. ट्रंप ने कहा कि ट्रेड डील सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हुई है और वे जारी रहेंगी.

दूसरे देश ट्रेड डील पर क्यों राजी



ट्रंप ने कहा कि ज्यादातर देश ट्रेड डील पर राजी हैं. उन्हें पता है कि अगर वे अभी डील नहीं मानेंगे तो उन्हें वाशिंगटन की ओर से और खराब डील मिलेगी.

स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस की बड़ी बातें

ईरान के साथ डिप्लोमैटिक तरीके से समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी. लेकिन एक बात पक्की है, मैं दुनिया में आतंकवाद के नंबर एक स्पॉन्सर को कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने दूंगा.

अमेरिका उनके शासन काल में फिर से दहाड़ रहा है. जब वह राष्ट्रपति बने थे तब देश मुश्किल में था. एक साल में ही अमेरिका बदल चुका है.

मैंने इन टैरिफ का इस्तेमाल किया, सैकड़ों अरब डॉलर लिए, ताकि हमारे देश के लिए आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर बड़ी डील हो सकें.

ट्रंप ने वेनेजुएला में US ऑपरेशन को दुनिया के इतिहास में मिलिट्री काबिलियत और ताकत के सबसे मुश्किल, शानदार कारनामों में से एक” बताया. उन्होंने कहा, “किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा. विदेशी नेताओं ने… मुझे फ़ोन किया और कहा, बहुत शानदार.

ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीजफायर समेत आठ युद्ध रुकवाने का दावा फिर दोहराया. साथ ही कहा कि उन्होंने 3.5 करोड़ लोगों की जान बचाई है.

